就職7周年 彰化市長林世賢談5大願景

彰化市長林世賢於就職7週年典禮上談未來5大願景。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所今天(15日)舉辦市長林世賢就職7周年典禮，林世賢在典禮上強調目前已初步建置3大國際戰略平台，並感性說出建立綠能基地、無人機科技、AI中心城、智慧製造、科技農業等5大願景，引領彰化朝向更創新、更永續、更國際化的城市目標穩健邁進。

林世賢在典禮上表示，市公所榮獲鄉鎮市公所史上唯一「7個國家級大獎」的肯定，不僅反映建設成果，也象徵公務體系行政效率與政治文化的正向轉變。林世賢除了感謝市公所同仁的齊心投入，也向市民、全體里長及各社區發展協會理事長致意，強調城市進步不單單是靠市公所，而是全民共同努力的成果，才能累積出今日的豐碩成就。

面對產業轉型趨勢，林世賢指出，未來將以「綠能」與「AI算力中心」等新產業政策為核心，帶動彰化既有的精密機械、工具機等傳統產業升級，進一步切入無人載具、機器人、機器狗等高附加價值的產業鏈，打造更具競爭力的產業新樣貌。

他並強調，彰化的市場不應侷限於國內，更要接軌國際、與世界組隊合作。目前已初步建置3大國際戰略平台，平台之一為「無人載具大聯盟」與「複合材料低碳聯盟」將組隊前進美國無人機戰略平台，爭取國際合作與商機。第2個平台是，市公所持續推動與印度交流，印度將是台灣連結中東、歐洲的重要門戶；另外，已與全球工業級3D列印領導廠商美商 Markforged 結盟，期盼以先進製造技術帶動產業升級、提升國際競爭力。

彰化市長林世賢(右)就職7周年典禮座無虛席。(記者湯世名攝)

