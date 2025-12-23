就職7周年 王惠美喊加速建設

彰化縣長王惠美（前排左四）就職7周年強調「改造彰化，正在發生」。（葉靜美攝）

彰化縣長王惠美就職7周年，她強調政見已逐步落實，「改造彰化，正在發生」，備受彰化人關切的彰化生命園區開發案在22日通過環評，王惠美表示，這是做對的事、做對彰化有益的事，並向各黨立委及下屆縣長參選人喊話，督促中央加速審議並盡速核定彰化多項重大建設，讓改造彰化持續進行。

彰化生命園區總經費高達7.8億元，採一次發包，分3年編列預算辦理，隨著環評通過，工程預計在春節過後發包。

王惠美23日在就職7周年記者會中表示，過去提出以「一軸一環雙樞紐」捷運路網和四大高速公路交流道開發「四引擎」的建設藍圖，作為改造彰化的基礎已見曙光，其中彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化段已定案，並進入最後綜合規畫階段，全縣整體捷運路網已在這個月送中央審查，彰化交流道特定區都市計畫也已送內政部審議。

王惠美也說明對員林市黃金帝國大樓都更案、林厝交流道增設匝道、及員林自行車產業園區、彰化國際展覽中心、樂齡健康產業園區、打鐵厝產業園區、水五金田園生產聚落特定區等的最新進度及規畫。

王惠美坦言，在改造彰化的過程中遭受到艱鉅的挑戰，並向各政黨立委及彰化縣長參選人喊話，就彰化鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化段、二林精密機械園區、彰南產業園區開發案及接管明道大學案，督促中央加速審議並盡速核定。

針對美國加徵關稅對企業的衝擊，王惠美說，只要經濟部公布特登及納管工廠的管理金與納管金減免方案，她將宣布停收縣內特登納管工廠雙金1年，陪伴業者度過難關。