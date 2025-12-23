就職7年「跑台灣543圈」！台南市長黃偉哲交漂亮成績單：減債205億

政治中心／李紹宏報導

台南市長黃偉哲將於12月25日，也就是聖誕節，屆滿7週年任期。市府今（23）日在第729次擴大市政會議上，首次以完整數據回顧7年施政成果。黃偉哲指出，7年間公務車行駛總里程足以繞行台灣543圈；財政方面，也減債205億元！

台南市長黃偉哲指出，7年任期間，公務車行駛總里程可繞台灣543圈。（圖／台南市政府提供）

根據台南市府統計，黃偉哲上任7年，台南累計吸引投資2939億元，創造約6.3萬個就業機會；財政方面成功減債205億元，展現穩健治理。

而基礎建設上，完成60座滯洪池、改善2117公里農漁水路，公共運輸增設632站YouBike 2.0及42條小黃公車，逐步完善偏鄉交通。

社會福利方面，推動全齡照顧，建92座特色遊戲場、13座親子悠遊館，長照服務涵蓋率連續四年六都第一，社會住宅達1萬2045戶，照顧青年與弱勢需求。

文化建設亮眼，南美館二館、市圖總館、水交社園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區等陸續完工，百年西市場修復再現風華，岸內影視基地更吸引影視作品進駐。

此外，市府聚焦南科、沙崙、柳科三大科技園區，結合AI、半導體、綠能與智慧機器人產業，推動捷運藍線、北外環道路、安平跨港大橋等重大交通建設。面對財政壓力，市府將在有限資源下，持續追求最大效益。

黃偉哲強調，7年成果只是起點，將以穩健財政、科技產業與永續城市為核心，打造宜居台南。

