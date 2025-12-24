就職7週年再推治理升級 張麗善啟動雲林AI公文與YunlinGPT 9

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／雲林報導

雲林縣政府今（24）日於縣府大禮堂盛大舉辦「縣長就職7週年—雲林AI公文×YunlinGPT聯合啟航記者會」，象徵雲林縣在智慧治理與行政創新領域再邁入全新里程碑。雲林縣長張麗善表示，縣府以「AI公文×YunlinGPT×5大首長信箱RPA＋AI自動化流程」作為重要里程碑，持續推進「科技治理、智慧行政」與「AI雲林智慧城市2.0」願景，攜手產業與科技夥伴，引領雲林邁向智慧、創新與永續的未來。

廣告 廣告

「雲林縣進步起飛，接軌國際不脫離智慧科技。」張麗善指出，智慧科技絕不只是冰冷數據，透過這些數據，能讓公務人員、所有鄉親生活更加安全、安心、安定，是運用智慧科技最重要的目的。

張麗善表示，雲林縣從傳統農業大縣，透過智慧科技，在農業、教育、產業、交通、基礎建設、社會福利等各面向穩步成長，縮短城鄉差距。縣府持續推動數位轉型、AI應用與公共安全建設，回應人口結構、產業競爭、氣候變遷與治理複雜化等挑戰。

張麗善說，雲林是非六都中唯一同時獲得ICF智慧城市社群認證，並實際參與 ICF 全球高峰會的地方政府，顯示其治理模式具備穩定性與可複製性。她也說，雲林亦在國際舞台展現成果，包括榮獲WITSA獎項的「守護者聯盟」數位醫療計畫，以及於APICTA Awards奪得銀牌的模組化智慧無人養殖船，成功將AI與感測技術導入農漁業。

就職7週年再推治理升級 張麗善啟動雲林AI公文與YunlinGPT 11

雲林縣府表示，在行政賦能方面，縣府與鴻海深化合作推出YunlinGPT，鴻海有算力、演算法打造的FoxBrain大語言模型大腦，縣府提供去識別化的資料，讓這顆大腦升級為公文大腦。

雲林縣府說明，為了讓AI應用真正走進公務體系本身，由計畫處統籌訓練了近900多萬筆公文、4300筆法規與行政規範的資料，打造AI公文系統，從最實際的需求出發，導入智慧分派、公文知識庫檢索與 AI 例稿生成3大模組。

雲林縣府指出，民眾服務上，雲林全國首創「5大首長信箱RPA＋AI自動化流程」，透過AI智慧分文機制，系統能即時分析來信內容，自動判斷案件性質並分派至正確單位，同步完成案件建檔與資料紀錄，並在資安落地部署的前提下，確保民意資料安全無虞，過去人工分文時間由每件約3分鐘，現在縮短至20秒，大幅提升案件處理效率，「這不是單一工具，而是一整條行政流程的再設計」。

鴻海科技集團董事長特助林鴻傑表示，榮幸能與雲林縣府合作雲林智慧城市2.0，「YunlinGPT」最重要是有縣府支持及資料數據提供，才有辦法訓練模型，這也是我們跟其他縣市合作當中看不到的。希望雲林智慧城市2.0，智慧治理、智慧安全、智慧醫療、智慧生活、智慧教育、智慧經濟6大領域，讓科技成為縣府同仁的助力，讓民眾真正感受到方便與安全。

計畫處長李明岳表示，YunlinGPT 由鴻海團隊協力打造，結合生成式 AI 與政府知識庫，為雲林量身訂製最貼近在地與行政需求的智慧模型；而帝緯的公文AI系統，則能協助縣府在公文處理流程上進行智慧分文、例稿建議與知識庫檢索，實現第一線同仁的AI落地應用。

張麗善再次感謝雲林縣政府團隊群策群力，在她就任7年來一起打拼囊括海內外1千多座獎項，也感謝所有鄉親不間斷地給予鼓勵支持，今天雲林縣政府所拿到各個獎項都屬於雲林縣所有鄉親共同榮耀。

照片來源：雲林縣政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

老農津貼跟不上物價 張嘉郡主張每月調高至1.2萬、修排富門檻

【鄭董掀鍋2-1】世曦董座獎金列密件、級距驚人 追回上千萬獎金至少涉2高層

【文章轉載請註明出處】