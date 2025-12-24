就職7週年！張麗善攜雲林邁向「智慧治理」

▲雲林縣政府今（24）日於縣府大禮堂盛大舉辦「縣長就職7週年—雲林 AI 公文 × YunlinGPT 聯合啟航記者會」。（圖／雲林縣政府提供）

[NOWnews今日新聞] 雲林縣政府今（24）日在縣府大禮堂盛大舉辦「縣長就職7週年—雲林 AI 公文 × YunlinGPT 聯合啟航記者會」，象徵雲林縣在智慧治理與行政創新領域再邁入全新里程碑。本次啟航活動特別邀請鴻海團隊分享其開發的「YunlinGPT」，同時與帝緯攜手發表公文 AI 系統與五大首長信箱RPA+AI流程自動化，現場並策展各單位的AI應用，展現跨領域技術整合的治理新模式。

張麗善縣長指出，雲林縣進步起飛，接軌國際不脫離智慧科技。她說，智慧科技絕不只是冰冷數據，透過這些數據，能讓公務人員、所有鄉親生活更加安全、安心、安定，是運用智慧科技最重要的目的。

廣告 廣告

張麗善縣長表示，雲林縣從傳統農業大縣，透過智慧科技，在農業、教育、產業、交通、基礎建設、社會福利等各面向穩步成長，縮短城鄉差距。縣府持續推動數位轉型、AI應用與公共安全建設，回應人口結構、產業競爭、氣候變遷與治理複雜化等挑戰。

雲林是非六都中唯一同時獲得 ICF 智慧城市社群認證，並實際參與 ICF 全球高峰會的地方政府，顯示其治理模式具備穩定性與可複製性；在行政賦能方面，雲林縣府與鴻海深化合作推出YunlinGPT，讓這顆大腦升級為公文大腦。透過 AI 協助整理法規、彙整資料與輔助撰寫，讓同仁可以把時間，從重複性工作，轉回政策思考與服務縣民本身。

民眾服務上，雲林全國首創「五大首長信箱 RPA＋AI 自動化流程」，透過AI智慧分文機制，系統能即時分析來信內容，自動判斷案件性質並分派至正確單位，同步完成案件建檔與資料紀錄，並在資安落地部署的前提下，確保民意資料安全無虞，大幅提升案件處理效率，一整條行政流程的再設計。

在公共安全治理方面，警察局建置AI巡防指揮中心，結合影像辨識即時反應；水利處推動智慧防汛平台，環保局建構環境智慧決策系統，使治理從事後處理轉向事前預判，並連續五年獲得智慧城市獎項肯定。

此外，在縣府計畫處統籌推動 AI科技學院下，各單位應用已持續開花結果，比如地政處臉書小編智慧助理，協助各局處在符合政策重點與行政語彙的前提下，加快新聞稿與對外說明資料的產出速度，同時，智慧簡報生成工具也逐步導入縣府內部作業，協助將既有資料快速轉化為清楚、有結構的簡報內容，減少跨單位溝通的時間成本。這些工具並非取代專業判斷，而是成為行政工作的加速器。

張麗善縣長強調，縣府以「AI 公文 × YunlinGPT × 五大首長信箱 RPA＋AI 自動化流程」作為重要里程碑，持續推進「科技治理、智慧行政」與「AI 雲林智慧城市 2.0」願景，攜手產業與科技夥伴，引領雲林邁向智慧、創新與永續的未來。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

是否認同「彈劾總統」？最新民調出爐超驚人 中間選民態度曝光

「倒閣、彈劾總統」最新民調！國人支持度超驚人 他曝1情況浮現

派誰挑戰高虹安？學者預言綠營2026「空降人選」：關鍵在這2人