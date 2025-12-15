就職7週年 彰化市長林世賢：推動5大願景拚產業升級

彰化市長林世賢就職7週年，宣示持續推動5大願景、拚產業升級。（圖：李河錫攝）

彰化市公所今天(15日)舉辦市長林世賢就職7週年典禮。林世賢除感謝市公所同仁團結打拚及市民代表會支持，讓市政建設穩定發展，並提出推動建立綠能基地、無人機科技、AI中心城、智慧製造中心以及科技農業等5大願景，展現引領彰化縣朝向創新、永續、國際化邁進的企圖心。

林世賢表示，所有市公所同仁齊心努力，加上市民代表會的支持，才能讓彰化市榮獲全國唯一「7個國家級大獎」的肯定，不僅反映建設成果，也象徵公務體系行政效率與政治文化的正向轉變。

林世賢強調，彰化整體發展不應只侷限在區域性或國內，更要接軌國際組隊合作，初步建置3大國際戰略平台，含蓋有無人載具大聯盟、複合材料低碳聯盟，將組隊前進美國「無人機」產業戰略平台，爭取國際合作與商機；再則、則是透過強化與印度交流，連結中東與歐洲市場；此外，並和全球「工業級3D列印」領導廠商美商 Markforged 相結盟，以先進製造技術帶動產業升級、提升國際競爭力。

林世賢說，除建置三大國際戰略平台，未來也將推動建立綠能基地、無人機科技、AI中心城、智慧製造中心以及科技農業等5大願景，希望有機會引領彰化縣朝向更創新、更永續、更國際化城市目標穩健邁進。（李河錫報導）