就要吃搖搖薯條！控店員給錯餐 翻臉不吃

男客人到素食店點搖搖薯條，指控店員給錯，堅持套餐不吃要退費。（圖／畫面取自：社會事新聞影音）

新北市一名男子前往速食店用餐，卻因無法吃到冬季限定的「咖哩搖搖薯條」而大發雷霆。這位顧客指控店員給錯餐點，堅持自己點的是搖搖薯條而非一般薯條，要求全額退費。店員則表示該名顧客確實點的是一般中薯，雙方各執一詞，爭執不下。事態升級後警方到場處理，最終速食店選擇退費了結此事。店員也透露，非該顧客首次在店裡鬧事。

26日凌晨，新北市一名民眾在速食店目睹了一場激烈爭執。一名穿著黃色上衣的男顧客對著餐點激動指責，堅持店家送錯了他的餐點。這名男子強調自己點的是限定商品「咖哩搖搖薯條」，而非送到他面前的一般薯條。由於「咖哩搖搖薯條」是冬季限定且賣完為止的商品，該男子執意要吃到這款特殊商品。

男顧客情緒越來越激動，不斷重申自己要的不是這個餐點，並堅持全部退貨不吃了。他大聲表示：「我都說我要咖哩薯條，我都講了」，強烈要求店家退費。店內男店員試圖緩和氣氛，建議顧客先把套餐拿去吃，之後再為他補上搖搖薯條，但這個提議立即被顧客拒絕。

店方人員則堅持當時顧客點餐時確實指的是一般中薯，並非搖搖薯條。據了解，店方疑似認為該顧客有多次來店裡鬧事的紀錄，因此對其要求持保留態度。隨著爭執越演越烈，現場氣氛緊張，最終連警察都被請來處理這起糾紛。

在警方到場後，為了平息爭端，速食店最終選擇為顧客辦理退費。這名男子可能真的非常想品嘗搖搖脆薯的特殊風味，以至於在無法如願時，任何勸說都無法平息他的怒火。這起事件也引發了關於顧客服務與消費糾紛處理的討論。

