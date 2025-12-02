就要坐一起！男乘客硬要換位大鬧2小時 飛上海客機被迫返航

一架春秋航空日本1日晚間從東京飛往大陸上海的航班，在起飛約1小時40分鐘後緊急返航，降落在東京成田機場。多名機上乘客透露，機上一名男乘客僅因想與女伴「坐在一起」，在機上大鬧近2小時，迫使飛機返航。

陸網友拍攝的畫面顯示鬧事男子被警方帶走。（圖／翻攝小紅書）

根據陸媒《封面新聞》，據航班查詢APP顯示，該IJ005次航班原計劃於當地時間1日晚間7點43分從東京飛往上海。多名機上乘客2日凌晨講述了事發經過，表示他們仍滯留在機場。由於航空公司未提供住宿安排，乘客只能在長椅上勉強過夜，等待後續補班航班。

乘客小丁（化名）說明了飛機返航的原因，一對同行的男女乘客沒有分到相鄰座位，登機後男方希望空服員幫他們調換座位以便坐在一起，但空服員沒有同意，雙方因此發生言語爭論，最後空服員選擇報警，飛機開始返航。

另位乘客白晨（化名）則表示，當時該名男子與空服員糾纏了近2個小時，飛機落地後，男子直接被當地警方帶走。

白晨說，機場航空公司方面並未為滯留的旅客安排住宿，提供每人一萬日圓補償，航班改為2日上午10時起飛。

陸媒稱，記者嘗試透過電子郵件聯繫春秋航空日本公司，截至發稿時，尚未獲得有效回應。

