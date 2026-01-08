就要格陵蘭！川普稱不排除動武 白宮：外交仍是第一選項

美國閃電突襲委內瑞拉並接管委國石油後，總統川普再次表達希望接管格陵蘭，引發全球關注。白宮發言人7日表示，嚇阻俄羅斯和中國在北極地區的侵略行為，符合美國最佳利益，也是川普團隊討論如何取得格陵蘭的戰略思維。白宮還指出，取得格陵蘭的所有方法和選項都列入評估，外交手段仍是第一選項，美國國務卿盧比歐則將在下週和丹麥官員會談，討論相關事宜。

川普考慮買下格陵蘭 盧比歐下週會丹麥官員

川普一再表達希望取得格陵蘭，白宮發言人李威特揭露背後原因，是為了對北極地區擁有更多控制權，確保中俄以及其他對手無法繼續在這個極其重要，並且具有戰略意義的地區進行侵略，而在取得格陵蘭的方法和選項中，美方不排除動用軍隊，但川普的第一選項向來是外交手段。美國國務卿盧比歐在和國會議員的閉門會談中表示，川普考慮買下格陵蘭，共和黨高層則公開反對動用武力奪取。

美擬收購格陵蘭 共和黨高層反對動武奪取

關於軍事行動之類的相關說法，美國眾院議長強生認為「根本不可能」，直言沒有人會認真考慮這件事，包含美國國會。不過學界仍擔心，川普一旦動用軍事手段解決，全球的法律和秩序將蕩然無存，格陵蘭的民眾也表示，格陵蘭是非賣品，更不容他國用武力強取。

