就要胡蘿蔔！杭州黑熊狂撲飼養員「5人狂拉」 遊客全嚇壞

2025年12月6日，中國杭州野生動物世界一隻黑熊在表演過程中，突然撲倒攻擊飼養員，畫面驚人。路透社



熊患讓全日本民眾緊張萬分，不過就在中國，近日也有一場熊表演，也出了大包，讓全場觀眾嚇壞尖叫。杭州野生動物世界在6日的一場表演中，一隻黑熊突然轉身，撲倒飼養員並發生拉扯，最後5位工作人員一起將黑熊拉到了後台，才結束驚險一幕。最後黑熊撲倒飼養員的原因也曝光，因為黑熊想搶飼養員攜帶的胡蘿蔔及水果。

根據中國媒體綜合報導，網友發布影片中，兩隻亞洲黑熊結束了滑板表演，正準備進行「開心三連跳」表演，前一隻黑熊上台，後面準備上台的黑熊，不受控制突然轉身，與男性飼養員發生拉扯，甚至下一瞬間就把飼養員推倒在地。

廣告 廣告

2025年12月6日，中國杭州野生動物世界一隻黑熊在表演過程中，突然撲倒攻擊飼養員，畫面驚人。路透社

全場驚叫連連，一位女性工作人員立刻上前，用手中的塑料凳敲打黑熊沒效果，又跑來三名工作人員前來拉開黑熊。黑熊雖一度被制伏，飼養員再度上前時，黑熊又再度與其拉扯。在毫無辦法之下，5名工作人員合力將黑熊拉到了後台。

一位目擊遊客表示：「情況很驚險，演出也緊急暫停了，還好沒什麽大事。」當時尖叫聲不斷，整場觀眾都目擊這一場黑熊抓狂驚魂。

2025年12月6日，中國杭州野生動物世界一隻黑熊在表演過程中，突然撲倒攻擊飼養員，畫面驚人。路透社

動物園工作人員表示，這頭名為「熊二」的黑熊並非有意攻擊人類，而是看見飼養員包裡有許多胡蘿蔔，想要搶奪食物。工作人員解釋，他們小時候曾教過黑熊摔角，這頭已經飼養了4年的黑熊，看到包裡有許多胡蘿蔔，一時獸性發了，便直接抱住飼養員想吃袋子裡的東西。

被攻擊的飼養員也強調，他沒有受傷，熊二也沒有受傷。「這件事也提醒我，今後與熊二相處時要更加注意。」

園方表示，已經全面取消黑熊表演，並加強安撫與觀察動物。園方也承諾，未來會提升園區的應變能力與安全措施，避免類似事件再次發生。

更多太報報導

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

台灣有51位億萬富豪！總財富飆破5.1兆、超越日本與法國