就診創4年同期新低！流感遲未進入流行期 羅一鈞分析「2原因」

記者簡浩正／台北報導

羅一鈞預估，流感今年農曆春節進入流行期可能性還是比較高，人次則預估為12萬／週上下，開學3月後疫情可能還會有一波升溫。（圖／記者簡浩正攝影）

流感未進流行期。衛福部疾病管制署原本預估，上週國內將進入新一波流感流行期，不過根據今（27）日公布的數據顯示，上週類流感門診人次雖持續升溫，突破11萬人次，但急診就診病例百分比為10.3%，尚未達到流行閾值（11%）。署長羅一鈞表示，上週類流感增幅趨緩、就診人次創近4年同期新低，研判與「民眾緊戴口罩」，且本季流感疫苗保護力充足，並未如外界擔心的H3N2新突變「K分支」成為主流病毒株而疫情失控。

不過他也說，流感今年農曆春節是否進入流行期仍有待觀察，但進入的可能性還是比較高，人次則預估為12萬／週上下，開學3月後疫情可能還會有一波升溫。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依據疾管署監測資料顯示，今年第3週(1/18-1/24)類流感門急診就診計110,501人次，較前1週上升3.9%，近期呈上升趨勢；另上週(1/20-1/26)新增14例流感併發重症病例(11例H3N2、3例B型)及5例流感併發重症死亡(均H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

他說，本(114-115)流感季累計472例重症病例(119例H1N1、343例H3N2、1例A未分型、9例B型)及93例死亡(24例H1N1、67例H3N2、1例A未分型、1例B型)，其中重症病例以65歲以上長者(占63%)及具慢性病史者(占83%)為多，87%未接種本季流感疫苗。全球流感整體活動度為高，鄰近國家韓國近期呈上升趨勢，多國/地區處相對高點或仍屬中度流行；此外，亞、歐、北非、中/南美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，南美洲為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。疾管署提醒，流感已進入流行期，疾管署自1月20日至2月28日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

