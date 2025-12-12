■就諦書屋 年輕人國際交流重鎮

文．李三財

很多朋友都以為香港人很愛算命。我一直相信努力勝於一切，認為心善即逢凶化吉，所以很少算命。第一次在三十歲媽媽罹患癌症的時候。第二次是走入中年，友人建議我尋求這方面的協助。日前就諦書屋一位訪客蘇老師，她問了我的八字，算完告訴我，「你的命盤竟然是『逆天改命』的盤呀」，聽罷我當下只有一笑！後來想想，「由出生的地方，到現在經歷的種種，尤其是社會參與及視野，可真是人生不可多得的大變呀！」似有幾分真。

我一直以為是我向來的倔強個性，是期盼活得有尊嚴而努力，這目標引領著我翻越山巔海峽來到此境，跨界移動中跨越了社會階級，有了今日小天地。原來，這可能是命運的安排。

請多鼓勵奉獻這塊土地的新台灣人

最近收到一位香港留台校友傳來的消息，十多年前我回香港母校分享在台灣升學，她發現自己也許可以像我一樣透過來台升學改變命運，在高中就選擇來台，我當時請一位大學院長透過電話跟她介紹台灣的學制。最後她選擇了一間台中不知名的科技大學，在學習上遇到了很多挫折，她未曾放棄，近年融入的過程也吃了不少苦頭。很開心她也克服了。最近取得身分證，我送上祝福，一陣默默的感動，我懂那種落地的感覺。

她也是善良的年輕人，我之前到緬甸偏鄉捐圖書館的同時，也有幫一間學校募擴校基金，她也主動認了其中一個單位，她跟許多僑外生一樣，很珍惜台灣給予的機會。如今從事物業管理與送餐的工作，持續努力改寫自己生命的故事。

如果你遇到身邊也有這樣的僑生外籍生，請你幫我多鼓勵他一下，因為他們也是熱愛這塊土地、參與奉獻這塊土地的新台灣人！

成為照亮別人前進的一道光！

最近一位失業的校友常來咖啡店找我聊天，在陪伴他的過程，他漸漸被接住，道謝時說到：「原來僑外生真的很需要這樣的一間咖啡店，因為在這裡我們可以很自在輕鬆的聊天，找尋到一些資源，得到關懷，否則遇到人生的挫折，孤身在外，還真不知道該怎麼辦！」我沉思了，原來我們有做對的事情，萬家燈火不缺我們一道光，在陰暗的角落，需要一盞燈溫暖人心。

原來就諦書屋，不只喝咖啡，更可以作國際交流，或一個人沉思找尋生命的意義的場域。

感謝在開幕這三個月前來就諦書屋的顧客及好友，我創立了這個據點，你們給予了它真正靈魂，產生了新價值。

▊圖說：慢一鐘頭的泰文歌同樂會12月27日登場，讓泰國音樂同好們以歌會友，促進台泰交流。

