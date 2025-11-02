就近看診最安心 假日輕急症中心 上路

為提升市民就醫便利性，減輕大型醫院急診壅塞壓力，台中市政府衛生局配合中央健康保險署推動「假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC）」服務，於2日起正式啟用！首波啟用院所包含台安醫院雙十分院及家健聯合診所，服務時段為每週日及國定假日上午8時至午夜12時（24時），提供輕中度急性疾病患者就醫的新選擇。（見圖）

衛生局指出，民眾假日期間如出現發燒、呼吸道感染、腸胃炎、輕度外傷、過敏等輕急性症狀，都可以就近前往假日輕急症中心就醫。院所均設有醫師駐診、配備基本檢驗及藥品，可即時提供診斷與治療，縮短等候時間，並減少前往大型醫院急診的不便。

衛生局呼籲，民眾應依症狀輕重選擇合適的就醫管道，「輕症到UCC，重症上急診」，若出現胸悶、呼吸困難、意識不清、大量出血或其他危及生命的情形，仍應立即撥打119送醫急救；但如僅為感冒、腹瀉、輕傷或發燒等症狀，建議優先使用假日輕急症中心資源，既可獲得及時醫療，也能讓急診資源更有效運用於真正需要的重症病患。