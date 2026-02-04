就選戰位置 王世堅喊話李四川：快請辭「對大家都好」

民進黨立委王世堅(中)今天陪同幾位有意角逐台北市議員的新秀到民進黨台北市黨部領表、登記。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕年底就要地方選舉，被認為國民黨在新北市最強母雞的台北市副市長李四川何時請辭參選令人關注。民進黨籍立委王世堅今(4日)也喊話李四川，應該儘早向台北市政府請辭，「這對大家都好」。

王世堅今至民進黨台北市黨部陪同幾位參選人領表、登記參選市議員，會後受訪說，李四川過去從政都當事務官，在專業工程上表現很好，不過參與選舉這種需要政治想法的，相信會聽從身旁幕僚建議。

他認為，李四川應該越早辭職越好，這樣才正確、公平，不然身兼台北市副市長又要了解新北市選情，時間上難免會有影響，對台北市民、市政不好，對其他候選人也不公平；越早投入，相對也能更了解新北市政，新北畢竟幅員遼闊、人口眾多，雖然李四川過去對新北很熟，他還是認為應該儘早回去把斷點接上，「儘早請辭就選戰位置，對大家都好」。

