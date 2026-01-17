就醫不慎"2萬元鈔票"灑滿地 暖心行政拾金不昧

中部中心/王俞斐、林軒震 台中報導

台中有男子前往醫院就醫，在櫃檯繳費拿取物品時，大把鈔票從口袋滑落，兩萬元現金四散各地，但男子絲毫沒察覺，幸好院方行政人員見狀，將兩萬元鈔票撿起來，並且送往派出所，警方也循線找到人歸還款項。





台中烏日林新醫院人員拾金不昧。

黑衣男子，走向醫院櫃台，但他一邊走，鈔票一邊從口袋掉落，白花花鈔票，飄散各地，但男子絲毫沒察覺，持續和櫃檯人員交談，直到長髮女子路過，見到滿地鈔票，察覺有異，把鈔票一張一張撿起，但大把鈔票，沒人認領，只好先送往派出所。但警方連絡失主過程，也是一波三折，撥打電話，沒人接聽，驅車前往住處，失主不在家，直到最後請管理員代為轉達，吳姓失主，才抵達派出所，領回遺失的兩萬塊。

台中烏日林新醫院人員拾金不昧。暖心事件，發生在台中市烏日區一所醫院，其實當天撿到錢的，就是醫院行政人員，據了解這兩萬元，是吳姓男子的生活費，當天他忙著跑就醫流程，完全沒發覺把錢掉在醫院，幸好這回，遇到熱心院方人員和員警，才讓遺失的兩萬塊，失而復得。





