一就醫就洗腎！醫籲「快做2事」 3個月救回慢性腎衰竭

生活中心／倪譽瑋報導

腎臟不好怎麼辦？醫師建議可先從「每天喝足夠水」保護腎絲球過濾做起。（圖／資料照）

在台灣將近200萬人有慢性腎衰竭，長期下來沒有好好控制，恐變成終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥曾在健康節目中指出，不少人忽略慢性腎衰竭，等到出現症狀就醫時已要洗腎，至於這種腎臟病會好嗎？洪永祥表示，只能藉由減少破壞挽救，不少有腎衰竭者來問他「腎臟不好怎麼辦？」洪永祥會推薦喝足夠水、適量運動，腎友在持續3個月後，就回報腎功能有所改善。

腎絲球是什麼？洪永祥：過濾廢物的關鍵

洪永祥節目《早安健康》中指出，每顆腎臟有200萬顆腎絲球，50萬顆就足夠用於排廢物，有些人先天只有一顆腎，但仍可以使用一輩子。人40歲後代謝變差，久了可能「糖尿病、高血壓都出來」腎絲球過濾率分數每年一分一分慢慢降，他認為這時「就要省著點用」。

廣告 廣告

洪永祥解說過濾率分數，慢性腎衰竭速度沒那麼快，第一期到第五期的洗腎，大約要25到30年的時間，過濾率低於60分，即是慢性腎衰竭第三期，身體可能沒有症狀，但建議這時就要每三個月看一次醫生，做好保養「前面20、30年都沒什麼，等到有症狀的時候已經來不及了」

男子慢性腎衰竭 就醫後就得一輩子洗腎

洪永祥分享案例，有一位40多歲的男性上班族，就醫前半年常感到很疲勞、小便減少，就診時有類似感冒症狀，男子一走進診間，洪永祥馬上聞到尿毒、阿摩尼亞味，經檢查發現他有肺水腫、尿毒指數爆表、腎功能極差，當天就轉到急診室開始洗腎了，之後還要一週3次洗腎一輩子。

被問到還沒出現尿毒等症時，要怎麼察覺腎功能退化？洪永祥指出，需靠抽血、驗尿檢查腎絲球過濾率，肌酸酐（CR）為判斷的指標，它是肌肉代謝產物，腎臟會將其排出，留在身體越多表示代謝越慢；而肌肉痠痛時肌酸酐會大量冒出，這樣會影響檢測結果，建議要抽血驗腎功能的前一天「不要做太多的核心運動」。

腎臟病會好嗎？腎臟不好怎麼辦？

洪永祥指出，目前並沒有什麼神藥，一吃腎臟病就會好，只能靠排毒、減少破壞讓其能用久一點，面對慢性腎衰竭，腎絲球受傷還可以靠「做對的事情」讓過濾率上升，但經年累月破壞到硬化死亡，就不會再生了。他自己會教有腎衰竭的腎友「每天喝足夠的白開水」、「適度運動」；不少人做了三個月，比較前後的腎功能，發現進步很多。

喝水方面，洪永祥指出，腎臟本來就是個過濾球，過濾一定要有水「水進水出讓髒東西排掉」，他提出每日飲水量公式：個人體重（公斤）X 30CC或40CC，60公斤者即每日喝1800到2400CC。

至於適度運動，洪永祥建議每週5天「中等強度有氧運動」，腎絲球轉換也需透過血液循環「所以你一定要循環好」；而中等強度是指，可把心跳拉高到每分鐘130下、身體微微出汗，像是開合跳、慢跑、騎腳踏車等做30分鐘，他也強調，輕鬆散步兩小時達不到以上效果。

更多三立新聞網報導

腰果、荔枝都上榜！10大常見有毒食物 醫示警：恐吃一點就致命

甜點叫「青提」遭出征！沉默2天 店家再發聲明：已完成蒐證

糖尿病怎麼吃才不惡化？醫曝避開5類食物、補對5種營養 3習慣助控血糖

多國信了慘受害！財經網美戳破「中國大外宣」真相：台灣能打贏

