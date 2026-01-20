就醫、就學、採買全靠它 「幸福巴士」滿足最重要的日常

偏鄉地區「幸福巴士」深入社區免費載客，還能隨招隨停，成了學童、長輩外出的重要交通運輸工具，台中和平與苗栗南庄也結合地方社區或青年團隊投入服務，「在地人服務在地人」。偏鄉阿公阿嬤一上車就彼此熱絡聊天，司機也樂於陪伴，上演溫馨接送情。

苗栗縣公館鄉公所去年9月開始行駛幸福巴士取代原有的社區巴士，2條路線平日行駛採免費搭乘，上車也不必出示證件，為方便公館長輩就醫，幸福巴士會開往苗栗的大千、弘大或新生等醫院。

記者日前在苗栗市弘大醫院、新生醫院的站點上車試乘，車上乘客不少，多為年長的阿公、阿婆，還有85歲阿婆獨自從公館搭車先去菜園，再轉往苗栗市逛逛，已是幸福巴士常客。巴士回程到公館市區後，阿婆們陸續下車，隨後駛往開礦國小接送十多名學童放學，在沿山道定點讓學童下車。

南庄鄉公所2022年因客運業者營運的「南庄-向天湖」路線客源不足而退場，鄉公所因此開辦幸福巴士，接替往向天湖及鹿山、鹿湖的路線，並積極與地方創生青年團隊及「台灣真好」業者洽談合作，靈活彈性的路線規畫滿足居民就醫、就學與日常採買需求，去年獲幸福巴士金運獎肯定。

台中市和平區梨山地區則是由社區發展協會配合市區客運業者營運幸福巴士，行駛梨山往返佳陽、松茂、環山，甚至可接送至和平區公所、衛生所與東勢區，解決山區基本交通需求。

彰化縣8個鄉鎮市推動幸福巴士，多以9人座或中型巴士行駛。員林市代理市長賴致富說，幸福巴士對於不少民眾與長輩到市區採買、洽公、就醫都相當方便，假日也能提供到藤山步道、圓林園等休閒景點，還有桐花季時，也能配合免費接駁遊客。

