尷尬了！Steam上抱怨遊戲BUG反被抓包玩「盜版」，開發者霸氣回：請先買遊戲

Steam 討論區上最近發生了一起讓玩家社群看了都很尷尬的事件。一名玩家在極度好評的城市建造遊戲《Farthest Frontier》討論區中發文，抱怨遊戲有問題還遲遲沒有修正。結果這篇抱怨文直接引來了開發團隊成員 Zantai 直接回應，並一針見血的指出：「請購買正版遊戲，而不是玩『非 Steam 版本』」直接揭穿了該玩家使用的是盜版。

反饋問題卻被抓到是盜版。（圖源：Farthest Frontier 編輯合成）

這名開發者 Zantai 事後也在 Reddit 上解釋抓包經過。他表示，該名玩家先前就曾詢問過關於「非 Steam 版本」的模組支援問題，但尷尬的是，《Farthest Frontier》目前只有登上 Steam 平台，根本不存在所謂的非 Steam 版本，所以他是自己承認盜版行為。Zantai 表示，如果玩家不打算支持開發團隊的勞動成果，那開發者也不認為對方有權利在官方社群中要求資源或參與討論，他說：「如果他們的作品帶給你快樂，請幫忙讓他們有飯吃。如果你實在負擔不起，至少別跑到他們的論壇公開宣揚。」

有趣的是，Zantai 也回憶起該工作室上一款知名作品《Grim Dawn》。他提到雖然《Farthest Frontier》沒有特別加入反盜版機制，但在《Grim Dawn》中，他們曾故意為盜版玩家準備了專屬驚喜，像是無法回報任務、隨機失去等級或 Boss 不會生成...等惡搞 BUG。他笑稱當時收到這些盜版玩家的 BUG 回報對團隊來說簡直是一種享受。