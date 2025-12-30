尷尬了！中共軍演「金馬航線取消」 中國旅客簽證到期回不去

受中共軍演影響，這兩天金馬航線取消，部分旅客未接到通知，到機場發現撲空無奈不知該怎麼辦。（鏡報姜永年）

中共解放軍昨（29日）起宣布在台海周邊展開實彈演習，多數航班因此遭到取消或被迫更改航線，今（30日）傳出松山機場有中國旅客疑似因為簽證到期，卻因為班機取消而面臨無法回去的窘境，急問機場人員怎麼辦。

中共解放軍東部戰區這2天在台灣周圍展開「正義使命－2025」軍事演習，不僅升高區域緊張局勢，也影響到航班運作。民航局昨表示，國內線金門、馬祖等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次；另航空公司考量隔日一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6千人。截至今中午12點，金馬航線共取消36架次，國際線航班則無影響。

受中共軍演影響，這兩天金馬航線取消，部分旅客未接到通知，到機場發現撲空無奈不知該怎麼辦。（鏡報姜永年）

《三立新聞》報導，今在松山機場仍有不少旅客到了現場才發現航班受中國軍演空域管制影響而取消，有民眾不滿直呼這樣造成很大的不方便，但地勤也只能說這是軍方的關係，他們也沒有辦法。

還有一對來自中國的夫婦表示，他們今天不能在這裡住，「我們期限到了」，機場保全問：「你是今天最後一天嗎？」他們答道是，機場保全一聽是有關簽證問題，直呼「這個嚴重了，這個你要上移民署了」。有些旅客沒有收到航空公司通知而撲空，行程被打亂無奈表示不知道要怎麼辦，候補航班的機位也已經排滿。

民航局：協調軍演後加開航班疏運

《中央社》報導，民航局為了疏運旅客，已協調航空公司在演習結束後增開金門航線加班機10架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航26架次；馬祖航線因演習結束已超過末班機時間，民航局也請航空公司調度運能，明（31日）加開班機疏運旅客。

