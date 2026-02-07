尷尬了！吳卓源淪朱軒洋小三形象大傷 前東家發聲重提公園那件事

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳卓源前年與朱軒洋在公園被拍到約會，成了小三形象大傷。近來傳出她與前東家華風數位合約到期，前東家也直接透過社群發聲，證實雙方已經結束合作。

華風數位透過官方IG發聲：「我們公司目前與吳卓源之間並無任何合約關係。祝她未來事業發展順利，也祝一切進展順心。關於接下來的規劃，我們將把重心放回音樂與創作本身，專注把作品做好不再讓公園那件事影響我們的節奏與方向。」

尷尬的是，前東家除了證實與吳卓源之間並無任何合約關係，還提及了前年她與朱軒洋在公園的緋聞事件，掀起粉絲熱議。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

陳文茜4期癌現況急轉！裝導管染菌血「手術失敗」 醫崩潰連嘆：太難了…

《世紀血案》未映先翻車？李千娜一句話掀全網怒火

《豆腐媽媽》替身演員墜地！家屬收病危通知 怒控民視拍戲沒保險

民視《豆腐媽媽》替身「高樓墜地」驚悚畫面曝光！工會3聲明砲轟

