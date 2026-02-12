尷尬了！彰化謝家姊弟 同台又同「鏟」零互動

謝家姊弟同台彰化濁水溪右岸景觀工程動土典禮卻零互動。（圖／東森新聞）





2026彰化縣長選戰逐漸升溫，民進黨正式拍板由立委陳素月參選，但國民黨至今仍未確定最終人選。立委謝衣鳯表態參選，但她與議長弟弟謝典霖的姊弟之爭似乎還沒落幕。謝衣鳯飽受網路負評，今（12）日活動姊弟兩人再度同台，依然是零互動，氣氛尷尬。

彰化濁水溪右岸景觀工程今天舉辦開工動土典禮，彰化縣長王惠美親自主持。她身旁一邊是議長謝典霖，一邊是立委謝衣鳯，謝家姊弟又同台，反而成了關注焦點。

活動主持人：「請唱到名的長官貴賓移到動土區。」

拜拜儀式結束，王惠美一走開，兩姊弟竟然分頭各走各的，再自動黏到王惠美，站一左一右，連眼神都不曾有交集，親姊弟零互動，氣氛尷尬。

彰化縣議長謝典霖：「金鏟，鏟錢，產子。」

謝典霖最近在辦動土鏟子的抽獎活動，現場他拿了兩把鏟子，卻發現姊姊謝衣鳯已經先簽名，他只好找個小空間硬是擠進自己的名字，邊簽還邊笑說他現在要「謹小慎微」。不過話雖這麼說，他卻為了兒子怒槓網友。

謝典霖身兼籃協理事長，他發文分享兒子參加HBL高中籃球甲級聯賽的心情，卻引發大批網友留言批評。謝典霖竟爆粗口怒回，掀起輿論風波。

謝典霖在動土典禮不回答，透過幕僚私下表示，那是小編一時衝動留的言，網友不理性留言，讓小編也看不下去，留下衝突字眼。議長已經要求團隊理性回覆，也呼籲網友不要攻擊性發言。

