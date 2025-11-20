尷尬了！新北女疑機車故障暴衝 猛撞髮廊大門

店門口受損。（圖／翻攝畫面）





新北市板橋昨天（19日）晚間發生一起尷尬的車禍意外，一名吳姓女子在公園街要發動機車時，車輛卻疑因故障突然暴衝，直接撞向一旁的髮廊，所幸吳女並無大礙無須就醫，事發當下有3名小朋友在一旁玩耍，聽到突如其來的巨響，也當場傻眼。

據了解，這起事故發生在昨天（19日）晚間7時許，28歲吳姓女子將車輛放在板橋公園街一間店商平台的店面前，準備要騎車離開時，車輛卻突然發不動，吳女嘗試數度催到油門，未料，卻疑因車輛故障，直接往前猛衝，撞向一旁的髮廊。



強大撞擊力導致店家玻璃受損，吳女的機車車頭也因撞擊而車殼碎裂，所幸吳女只有手部擦挫傷並無大礙，後續與店家自行協調理賠事宜，而事發當下，有3名小朋友在店門前遊玩，好在並未遭到波及，面對突然其來的事故，也當場看傻眼。

吳女的機車車頭受損。（圖／翻攝畫面）

