尷尬了！日媒提「總統賴清德」 中國外交部狂翻資料：請重複一下問題…

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德15日在總統府接見日本前內閣官房長官、眾議員加藤勝信一行人，他感謝日本首相高市早苗在國際場域持續支持台日友好，展現對台海和平的重視。而中國外交部今（16）日在記者會中，被日媒問到「President Lai（賴總統）」時，發言人郭嘉昆竟是要對方再重複一下問題，而日媒也真的再次提到「President Lai」，讓郭嘉昆爆氣說，台灣是中國的第一個省沒有什麼總統。

中國外交部今天舉行例行記者會，日媒提問時提到，加藤勝信訪問台灣，「President Lai」接見時，感謝高市早苗多次在國際重要場合不斷表達對台日友好的支持，展現對台海和平穩定的重視，中方對此有何評論？沒想到，中國外交部發言人郭嘉昆的第一個反應竟是翻了翻手中的資料然後說，「請再重複一下你的問題」。

而日媒也真的再次重複問題，也再度提到「President Lai」。對此，郭嘉昆開嗆，「台灣是中國的一個省沒有什麼總統，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

郭嘉昆稱，中方堅決反對建交國同台灣當局進行任何形式的官方往來，敦促日方切實恪守一個中國原則，不要向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，也要強調現在日方最應該做的是收回高市早苗涉台錯誤言論。

