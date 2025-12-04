尷尬了！賴總統才說台美關係堅如磐石 美財長竟說：美國是中國盟友

編譯林浩博／綜合報導

賴清德總統受邀參加《紐約時報》的年度盛事「DealBook Summit」，於視訊專訪中強調中國對台軍事威脅與日俱增，台灣與美國關係堅如磐石。但尷尬的是，3日同樣與會的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）竟語出驚人，直呼「美國是中國的盟友」，隨後才又補充說「也是台灣的盟友」。

美國財長貝森特。他出席紐時論壇其間，語出驚人，稱「美國是中國的盟友」，引起主持人追問確認。（圖／翻攝自X平台 @nicksortor）

「美國是中國的盟友」

貝森特在峰會上的另一場專訪中，被問及台灣擔憂美國作為盟友的可靠性。對此，貝森特竟回答：「美國是中國的盟友。這關係從未改變。」

貝森特的回答實在出人意料，主持人索金（Andrew Ross Sorkin）趕忙追問，他說的真是指「中國」，還是「台灣」？

貝森特這才補充答道，「也是台灣（的盟友）」，並重複說「這關係從未改變」。至於一旦中國入侵台灣，美國是否趕來馳援，貝森特堅守戰略模糊政策，拒絕回答，僅稱這是「假設性」問題。

港媒分析：安撫北京

貝森特稱「美國是中國的盟友」，單純是口誤意外，還是別有深意？正值美國總統川普2日才簽署《台灣保證實施法》生效，立場親中的香港英文媒體《南華早報》將兩件事相互連結，認為貝森特此舉，是在安撫北京。

《南華早報》報導指出，中國長年以來都不滿美國與台灣的交流互動，尤其是對台軍售，更是北京的痛點。至於《台灣保證實施法》，該法規定美國國務院每兩年審事與台交往規範，自然讓中國感到沮喪。

中國外交部發言人林劍即表示，中國堅定反對任何美國與「中國台灣地區」的官方互動，呼籲美方不向「台獨分裂勢力」釋放錯誤訊號。

自從美國於1979年與台灣斷交、轉而與中國建交，華府就遵循一套美台官員交往的限制，但在川普的第一任期，2021年由時任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將該規定刪除。隨後上台的拜登政府也未恢復此限制，甚至在多個場合，拜登本人還承諾會防衛台灣抵抗中國侵略，雖然每次白宮隨後都會出面澄清。

至於川普自從今年1月回鍋白宮，他則避免明講自己會協防台灣，而是施壓台灣提高軍費開支至GDP的10%。上週賴清德才宣布，2026至2033年高達400億美元的軍購預算，並設定2026年國防預算升至GDP的3.3%，達到311.8億美元金額。

美國總統川普11月24日先後與中國領導人習近平、日本首相高市早苗通話。路透報導稱，川普告訴高市，避免升高中日爭端。（圖／翻攝自白宮）

習近平與川普對台找到共同立場

《南華早報》報導甚至直指，川普與中國領導人習近平，已在台灣議題找到了共同的立場。

8月賴清德本規畫出訪巴拉圭，但川普據傳擋下了其在美過境，為了就是以免破壞與中國的貿易協商，以及他朝思暮想的「川習會」。川普和中國達成的貿易休兵，轉頭他就再批台灣損害美國的晶片產業。

雖然與台灣的貿易談判仍在持續，但川普已對台灣的進口品課徵20%關稅，並考慮對半導體徵收高昂關稅稅率，以推動先進晶片的生產回流美國。台積電作為世界最大晶片製造商，更是川普眼中的大肥羊，該公司今年就已宣布對美投資1000億美元。

貝森特3日再度警告，台灣半導體出口的受阻，是「足以造成全球經濟失靈的單一節點」。美國積極推動晶片自主，已引發華府的智庫圈擔憂，一旦此目標實現，台灣會在美國的外交政策失去了戰略價值。但貝森特以房屋火險為比喻，加以反駁：「此觀點就像在說，如果我買了保險，我的房子就變得更可能、或更不可能失火？你在去風險化，並不代表你改變了任何事情。」

