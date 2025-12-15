尷尬了！馬英九貼棒球梗圖「還要救援幾次」 王浩宇：已向WBC檢舉

馬英九貼梗圖回應外界對執政時期的軍購質疑。翻攝馬英九臉書



國防部被爆5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案由福麥室內裝修公司得標，引發爭議。不過近日有媒體也翻出馬英九執政時期，軍方曾向衛浴大廠和成（HCG）採購4.15億元防彈設備。另外，針對藍白通過公教年改法案，總統賴清德也引述馬英九當年言論，引發討論。馬英九臉書今天（12／15）難得用AI梗圖回應：「我還要救援幾次…」。但是，桃園市議員王浩宇表示已經檢舉該梗圖，原因也曝光了。

事實上，馬英九卸任總統後，經常在爭議議題討論時，遭民進黨提到過往論調、政策批評，因此外界戲稱馬英九是救援投手「馬維拉」，也成為網路熱門話題。

總統賴清德12日發文表態，年改絕對不能、也不該走回頭路，文中也提到「2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統」，引起熱議。

馬英九今天發文貼出一張AI圖，圖片中他站在棒球場的投手丘身穿印有「MA」的球衣直言，「我不要再當救援投手了」，而坐在板凳席的教練則是賴清德，更配上對話「叫你上就上，還敢給我含扣」！另外，球場的廣告看板也被換成「綠色執政，品質保證，百工百業標軍火，萬水千山種光電」。馬英九則表示「我還要救援幾次….」

王浩宇表示，已向WBC檢舉馬英九未經授權盜用LOGO跟圖片，隨後也發文補充「馬英九好意思說一直被拿來救援，請問是誰救援他的633？誰讓股票從3000點變快要3萬？誰推動他所謂的年金改革？」

