尷尬畫面曝！日寫真女星擁近20萬粉絲辦握手會「0人到場」她回應超勵志

娛樂中心／陳弘逸報導

日本擁19.7萬粉絲的寫真女星阿波南（阿波みなみ）日前在千葉縣舉辦握手會，因無人到場取消。（圖／翻攝自阿波みなみX平台）

日本擁19.7萬粉絲的寫真女星阿波南（阿波みなみ）日前在千葉縣舉辦握手會，原先規畫好的活動及排隊動線，時間到時卻無人排隊，徒留女星在座位，面相空蕩蕩的活動現場，事後還在社群X發文寫下「謝罪」活動因無人排隊取消，並將尷尬一幕PO網，未料，貼文竟累計達2325萬人觀看，形成強烈對比。也有人質疑她名氣不夠，不過阿波南並未因此氣餒，更表示，會繼續努力提升自己的知名度。

寫真女星阿波南（阿波みなみ）望著空蕩蕩的活動現場，神情相當尷尬。（圖／翻攝自阿波みなみX平台）

阿波南在千葉縣舉辦的握手會，原定在12月23日舉行，然而，活動當天，現場完全沒有人排隊，她獨自坐在活動現場，面露尷尬，事後無奈在社群X發文寫下「謝罪」，並表示握手會活動因無人排隊而取消，造成不便，我們深表歉意。

貼文一出，瞬間引起網友關注，截至今天（25日）為止，已累計1663則留言，突破7.5萬人按讚送暖，貼文更累計達2325萬人觀看，跟當天活動情況，形成超強烈對比。

事件過後，阿波南幾乎回應每一則網友留言，甚至有人質疑她名氣不夠，但她並未因此感到氣餒，也留言回應，會繼續努力提升自己的知名度。（圖／翻攝自阿波みなみX平台）

不少日本網友對此感到震撼，紛紛留言，「不可能吧」、「不可思議」；還有人留言，「因為沒看到人排隊，所以不敢去排隊」，不過也人送暖，認為如果看到沒人，也會過去給予鼓勵。

阿波南幾乎回應每一則網友留言，甚至有人質疑她名氣不夠，但她並未因此感到氣餒，也留言回應，會繼續努力提升自己的知名度。

