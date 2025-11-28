尷尬被問何鷹鹭黨職責任額繳了沒？ 鄭麗文：這個我並不清楚

國民黨主席鄭麗文週三與中常委何鷹鹭致意。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨陸配中常委何鷹鹭不滿親統言論遭黨紀處分，黨主席鄭麗文又未逕予提名參選中央委員，週三宣布退黨。鄭今卻被問何中常委黨職責任額繳了嗎？讓曾積欠公職責任額的鄭尷尬笑回，「她個人這個我並不清楚」。

但鄭麗文表示，國民黨是有制度的政黨，相關黨員言行，考紀會會依據黨章黨規處理，充分尊重；何鷹鹭的考紀案是上次考紀會中有人臨時提案，考紀會依規定處理，提報中常會後也接受何提出申訴，盼何下次考紀會說明。

廣告 廣告

鄭麗文說，遺憾考紀會還沒再次開會，何鷹鹭就做出這樣的決定，但一切仍按照制度走。

更多太報報導

不滿遭黨紀處分、未獲提名選央委 何鷹鹭宣布退黨：這個國民黨我不想玩了

遭質疑染紅索性穿亮綠夾克出席常會 何鷹鹭：我變綠的

分析／非典型「鄭麗文主席」來了 鯰魚效應衝擊綠營支持或藍營基本盤禍福難料