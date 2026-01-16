尷尬誤會！ 傳陳亭妃赴辦公室拜會 林俊憲：沒被通知

民進黨立委陳亭妃。（圖／東森新聞）





民進黨台南市長初選15號落幕，勝出的陳亭妃第一時間馬上表達要去拜會林俊憲，甚至一度傳出今天（16）上午就要前往辦公室拜訪，不過林俊憲出席民進黨黨團大會，被問到時是尷尬表示，他沒有被通知，還多次說不知道這件事，陳亭妃隨後抵達，趕緊澄清，雙方只是在電話中談到要自然碰面，在黨團大會中，也有與林俊憲握手談團結。

民進黨立委林俊憲，聽聞陳亭妃可能要親自前往辦公室拜訪，第一時間臉上寫著100個問號。

記者vs.立委（民）林俊憲：「（說要去辦公室拜會你），沒有沒有沒有通知我，（他如果去辦公室找你會在嗎），我們黨團會議她應該要來啊。」

廣告 廣告

林俊憲似乎也不想多說，他的好戰友郭國文聽到陳亭妃，反應則是這樣。

記者vs.立委（民）郭國文：「（亭妃委員有打電話給你），哦因為我發現的時候，已經是漏接了，隨時在立法院都可以見面，不一定用電話。」

民進黨台南市長初選，憲妃大戰剛落幕，當下所有人都喊團結，陳亭妃更提出要主動請益賴總統、拜訪林俊憲，但隔一天...。

立委（民）陳亭妃：「有啊有握手有啊他說加油，他說基本上就是，大家都是團結一致，沒有問題的，我們很自然沒有問題的，我已經請黨部安排了，請黨中央安排一個時間，給我們可以向主席請益。」

手是握到了，但陳亭妃跟黨內的互動，氣氛似乎還是有說不出的尷尬，跟國民黨台南市長參選人謝龍介反而連日隔空開砲，戰火升溫。

立委（民）陳亭妃：「他（謝龍介）最擔心、最害怕的一定就是陳亭妃，因為陳亭妃要六戰六勝謝龍介。」

立委（國）謝龍介：「陳委員妳贏了五次，20多年來台南有更清廉嗎，妳一直在想妳要怎麼贏，我是一直在想台南要怎麼贏。」

2026台南市長選戰，藍綠雙方都就定位，過去紛擾還需要時間放下，但戰場已轉移至妃龍大戰，已把對方當成唯一對手。

更多東森新聞報導

破「德意志」傳言！ 妃勝憲2.7%關鍵在「黨中央民調」

陳亭妃出線戰台南！民調贏林俊憲2% 對決謝龍介

陳亭妃台南初選勝出！力拼首位女市長 將向賴清德請益

