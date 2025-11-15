尷尬！中國反日情緒升《鬼滅之刃》上映首日竟席捲票房

中國外交部14日呼籲中國公民暫時避免前往日本。（示意圖／Pexels）





中國外交部14日呼籲中國公民暫時避免前往日本，沒想到消息一出，日本網友一片叫好，紛紛留言表達感謝，還要陸客不要再來了。而中國國內對日同仇敵愾的此刻，日本動畫電影《鬼滅之刃》剛好在中國上映，結果票房開紅盤，讓中國網友大呼「好諷刺」。

中國直播主：「土生土長的河北人，跟他們小日子們一點關係都沒有，咱們跟她不搭軋。」

說著字正腔圓的中文，但怎麼看，這臉長得好像日本首相高市早苗。在中日關係緊張的此刻，這名「像極了高市」的直播大姐發言意外謹慎。

中國直播主：「她（高市）本身她就不靠譜，一堆都是不靠譜的，咱們不要跟她搭上什麼關係。」

直播主言論和中國官方一脈相承，但嘴上忙著與日本切割，中國人的身體卻依然非常誠實。《鬼滅之刃無限城篇》電影片段：「好了，開始吧。」

劇場版《鬼滅之刃》最近剛好在中國上映，昨（14）日首日票房就達到1.16億人民幣，約台幣5億元，穩穩奪下單日票房冠軍。但明明是對日同仇敵愾的時刻，卻依然開出長紅票房，讓不少中國網友也覺得非常諷刺。

央視主播：「近日日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化終日人員交流氛圍。」

諷刺的還有中國外交部發布的公告，要中國民眾暫時別去日本，沒想到日本媒體相關報導下方的留言，竟一面倒對這項措施「讚聲」。網友紛紛留言感謝，還有人要陸客直接「不要再來了」，更有網友直言這項措施很好，因為日本一直深受陸客問題困擾。還有相當於前空軍上校的日本前航空幕僚長發文表示，對這項政策非常歡迎。

不論是半夜大力搖動寺廟鈴鐺，或是為了拍美照狂搖櫻花樹，這些陸客惡習都讓日本人好困擾。但不可否認中國對日觀光經濟貢獻不少，疫情過後，不論是觀光人次或是消費逐年上漲，今年還沒過完，觀光人數748萬已超過去年一整年。

事實上，日本也有許多中資飯店，山梨縣的石和溫泉街，4分之1的旅館都是中資，中日觀光金流往來頻繁，恐怕不是說斷就能斷。

