尷尬！中壢小客車深夜撞違停汽車 當場側翻卡路中

黃姓男子駕駛自小客車沿中北路直行往健行路方向直行，不明原因撞擊停放在違停在紅線的自小客車。圖：讀者提供

桃園市中壢區昨(29)日深夜23時許發生一起車禍，34歲黃姓男子駕駛自小客車沿中北路直行往健行路方向直行，行經中北路二段時，不明原因撞擊違停在紅線的自小客車，黃男車輛當場側翻卡在路中，中壢警分局獲報立即到場處理、疏導交通，所幸該起事故並無造成任何人員傷亡。

黃男車輛當場側翻卡在路中。圖：讀者提供

中壢交通中隊說明，黃男駕駛自小客車沿中北路直行往健行路方向直行，行經中北路二段時，與停放路邊之自小客車發生交通事故，致使黃男車輛翻覆，現場無人受傷。經警方到場實施酒測檢查，黃男酒測值為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

中壢分局長林鼎泰表示，民眾夜間行車時更應提高警覺，隨時注意車前狀況，與鄰車及路邊車輛保持安全距離，行經無號誌或閃黃、閃紅燈路口更務必加強注意周遭狀況，降低車速，以確保自身與其他用路人安全。

