尷尬！佐藤健AAA紅毯遭放生 台上「不知所措」表情全放送

【緯來新聞網】韓國娛樂圈年度盛典「Asia Artist Awards」(AAA亞洲明星盛典)6日於高雄世運主場館盛大舉行，吸引大量人氣韓星參與。身為唯一日本代表的男星佐藤健昨也現身，不過在走紅毯時因主持人疑口誤，一度讓佐藤健尷尬地站在台上，不知何去何從，而佐藤健尷尬的表情也透過直播全被播出，事後此段畫面也在社群上引起討論。

佐藤健AAA紅毯遭放生。（圖／LINE TV）

昨人氣演員朴寶劍、IU搭乘高爾夫球車進場，其中擔任主持的李俊昊與張員瑛身穿純白禮服，宛如婚禮現場新人，默契裝扮成為全場焦點。朴寶劍則不只送上比愛心手勢，還附加眨眼飛吻，萌樣攻勢引來現場一片尖叫聲。



不過，來自日本的演員佐藤健在現場遭遇語言溝通困難。由於主持人已盡力應對，但主辦單位未安排日語翻譯，主持人只能以羅馬拼音唸出台詞，甚至一度把日語的「左邊」唸成「遺體」。儘管佐藤健努力理解內容，仍在舞台上多次露出困惑表情，不確定是否該離場，最後透過手勢與現場工作人員互動。這段小插曲也被直播畫面完整記錄，引發不少討論。

