尷尬...傳陳亭妃親自拜會解「妃憲之爭」 林俊憲：沒收到通知

記者楊士誼／台北報導

傳出陳亭妃親自拜會的消息，林俊憲則表示「沒收到通知」。（圖／翻攝畫面）

民進黨台南市長初選民調，以立委陳亭妃勝出，而稍早傳出陳亭妃將在今（16）日上午九點親自前往初選對手、立委林俊憲的辦公室拜會，以消弭「妃憲之爭」，但直至表定時間，陳亭妃尚在電台接受媒體聯訪。參加民進黨團大會的林俊憲則表示，自己沒有收到通知，並說「黨團會議開會她應該要來啊」。

稍早傳出消息稱，陳亭妃上午九時將前往林俊憲的辦公室親自拜會，以消弭初選的「妃憲之爭」，但陳亭妃一早在電台接受專訪，截至九時仍在電台接受媒體聯訪；而林俊憲則參加民進黨團會議。

廣告 廣告

稍早林俊憲被問及此事表示，並沒有收到拜會的消息，並問在場媒體「要拜會喔？」媒體則紛紛問林俊憲「你不知道這件事？」林則說自己不知道有這件事，也沒人通知他。至於會否見陳亭妃？林俊憲則說「黨團會議開會她應該要來啊」，隨後便返回繼續參加會議。

更多三立新聞網報導

陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了

決戰府城！陳亭妃初選突圍 謝龍介遞橄欖枝邀簽選戰公約

讚陳亭妃格局、處事值得尊敬！媒體人：謝龍介要加油了

名醫妻等台南初選民調電話 「地板秀1動作」網嗨了：超軟Q

