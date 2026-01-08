尷尬！抖音網紅酸蔡依林「開唱傳教違法」 北京官方光速審核打臉了

斯理亞拍片反擊和蔡依林演唱會合作的大陸主辦方「永稻星娛樂」。（圖／翻攝抖音、中時資料照）

華語歌后蔡依林（Jolin）即將在大陸北京、深圳、廈門等14座城市舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，但在先前台北大巨蛋的演出，卻遭受大陸抖音網紅「斯理亞」聲稱是在宣傳宗教。被主辦方提告後，她又再度拍片回擊聲稱宗教活動是無法在大陸舉辦演唱會的，結果立刻被官方文件打臉，確定鳥巢演唱會順利舉辦。

據了解，這位抖音網紅斯理亞，早年曾以「梁曉珺」的身分來台參加《超級星光大道》是第5屆，也參加過多項歌唱選秀節目。目前則是在上海生活，以研究中華文化為目的，開設抖音帳號，擁有39萬名粉絲追蹤。

廣告 廣告

但斯理亞在2025年拍片批評蔡依林，是透過新專輯宣傳「七宗罪」等荒謬輿論進行抹黑後，讓大陸演唱會主辦方永稻星（北京）文化娛樂有限公司忍無可忍，決定在近日發聲明提告。怎料，斯理亞得知後竟主動拍片反擊。

她強硬警告主辦方，要告她就上法院，不要只會煽動粉絲標註她。同時，她也強調自己是娛樂解讀，並直指蔡依林的演唱會主題就是七宗罪，是來自西方的宗教，更嗆聲主辦方「發聲明前要好好做功課，要了解藝人作品的中心思想」。

斯理亞再度開砲蔡依林的演唱會是宣傳宗教，在大陸違法，結果立刻被官方文件打臉。（圖／翻攝微博）

有趣的是，斯理亞不忘提醒，根據大陸法律《宗教事務條例》現行規定，舉凡宗教活動應依合法登記在宗教場所，不得在非宗教場所或公共設施舉辦，暗示蔡依林的演唱會，在大陸開唱是違法行為。

殊不知，斯理亞的最新影片發布不久，北京市文化和旅遊局官網立刻上傳一份最新的文件，證實蔡依林的巡迴演唱會北京站已通過審核，確定在6月13日、14日在國家體育場（鳥巢）連唱兩天。此舉無疑是打臉斯理亞的說法，消息立刻讓網民們笑翻。

更多中時新聞網報導

僑外生留台當駕駛 華語須進階級

營養午餐免費 侯友宜：中央應統一作法

馬來西亞公開賽》周天成贏內戰 明生日戰老對手