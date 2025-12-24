尷尬！日寫真女星握手會「0人到場」 本人獨自呆坐畫面曝

阿波南握手會出現無人到場慘況，本人無奈呆坐在現場，畫面引起眾多日本網友討論。翻攝自X



知名Cosplayer兼寫真女星阿波南（阿波みなみ）在社群平台X有高達近20萬名粉絲追蹤，不料昨日（12/23）於千葉縣「Maruhan Mega City 八千代綠丘店」舉辦握手會時，卻出現「0人到場」慘況，現場照片顯示，已經架設好分流排隊人潮的紅龍，卻一個人都沒有，只有阿波南在台前無奈呆坐，消息曝光後引發網友熱議，本人也在社群平台發文致歉，坦言對結果感到相當羞愧。

根據日媒「デイリースポーツ」報導，阿波南原本預計於當日上午10點開始舉辦握手會活動，不料直到活動時段結束，都沒有任何粉絲出現，現場氣氛尷尬到不行，最後只能無奈宣布終止活動，本人也於當日下午4時在社群平台發文致歉，並附上多張現場照片。

廣告 廣告

畫面中可見主辦方原先以為會有大批粉絲到場一睹偶像本尊，特別架設好供排隊使用的紅色隔離欄，想不到活動時間到了之後，現場仍空無一人，只有阿波南一人獨自坐在台前，神情顯得相當無奈。

阿波南握手會出現無人到場慘況，本人無奈呆坐在現場，畫面引起眾多日本網友討論。翻攝自X

貼文發布後引起網友熱議，迅速累積近2千萬次瀏覽、1千多則留言，還有網友質疑事情真實性，留言表示「一定是故意的吧」、「明明追蹤人數、在X上的互動率看起來都無可挑剔，到底是哪裡出了問題」、「不可能吧」。阿波南則自責地回應：「明明準備了這麼多，真的很沒出息」。不過也有不少網友為阿波打氣，留言鼓勵阿波「雖然遺憾，但這次意外讓更多人認識你了」、「就當作是用這次事件提升知名度吧！」

更多太報報導

夏宇禾稱濕吻人夫當下「喝醉了」 吐真實想法

曾是朴有天未婚妻！「最毒千金」黃荷娜潛逃柬埔寨 韓警證實已落網

恭喜！禾浩辰下跪求婚成功 吳品潔甜喊「YES」