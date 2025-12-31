尷尬！林沛祥發文搭國旗圖 網友抓包星芒「多一道」

立法院國民黨團針對1.25兆元國防特別預算態度強硬，本週二已第五度在程序委員會將其擋下。國民黨立委林沛祥發文說明黨團的考量，但其貼文搭配的國旗被網友發現星芒數量出現錯誤，引發討論。

林沛祥在貼文中表示，黨團支持「合理」的國防預算，但前提是要把內容說清楚。不過有網友發現，貼文圖卡中疑似使用AI生成的國旗，國徽「白日」的星芒從12道變成13道。對此，林沛祥在貼文下方回應，表示是圖片因製圖作業疏失出現錯誤，經發現後已立即修正並更換。

廣告 廣告

民進黨立委許智傑批評，「國旗都放錯，凸顯國民黨沒有心」，並質疑國民黨阻擋軍購背後是否「有中國在下指導棋」，呼籲國民黨應進入實質審查，而不是為了反對而反對。

另外，鄭麗文在今天的國民黨中常會中致詞時表示，她將出席總統府前元旦升旗典禮，此舉是出於對中華民國憲法的尊重。鄭麗文說，國民黨是一個效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗，並以捍衛中華民國憲法為己任的政黨，因此在中華民國元旦將到總統府前參加升旗典禮。

台北／桑輔成、彭以德 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

基隆經歷2次罷免...林沛祥、謝國樑「大擁抱」 哽咽謝「惜情」的市民

葉丙成請假調查以「教授身分」返校授課 台大：符合規定

「邊緣人」言論引怒火 林沛祥二階罷免3.7萬份達標