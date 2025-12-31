尷尬！林沛祥「愛國照」遭抓包國旗多1道光芒 本人急修正回應了

林沛祥初始發文中，遭網友抓包國旗竟有13道星芒。（翻攝林沛祥臉書）

藍白5度封殺1.25兆國防預算審查，國民黨立委林沛祥昨（30日）發文以4點剖析原因，並配上一張與國旗合照強調愛國形象，沒想到網友抓包他照片中的國旗疑AI圖，而且有13道光芒「哪一國的」。林沛祥發現後，今（31日）早緊急修正並致歉，坦承「「圖片因製圖作業疏失出現錯誤」。

林沛祥撰文談1.25兆國防特別條例預算，4點分析自己的看法，強調當然支持但不等於「只要掛上國防名義，就必須照單全收」，並說「認真、負責地審查預算」才是立委無可迴避的職責。

AI製圖？ 林沛祥愛國照「國旗驚見13道星芒」

而林沛祥也配上一張與國旗的照片，想要強調愛國形象，沒有想遭網友抓「我說你國旗有13星芒欸，會不會太誇張了，哪一國的，未免也太不尊重了吧！不要亂找Ai圖就貼上來...」「13道光芒是什麼旗？」。

林沛祥今早已緊急修正。（翻攝林沛祥臉書）

林沛祥急修正：製圖疏失

對此，林沛祥今早才緊急更新照片，改成「12道光芒」，他也在留言處道歉說，「圖片因製圖作業疏失出現錯誤，經發現後已立即修正並更換，造成困擾，敬請見諒，未來也會更加審慎把關，感謝提醒與指正。」

