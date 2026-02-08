尷尬！林碩彥搶卡位「硬拉柯文哲害踉蹌」 柯喊竹縣長藍白合

民眾黨議員林碩彥卡位。摘自民眾之聲



民眾黨前主席柯文哲今天（2/8）到竹北發春聯，在媒體聯訪時，有意角逐竹北市長選戰的新竹市副市長邱臣遠順利站在柯文哲身旁，而新竹縣議員林碩彥為了卡位，與竹北市民代表游雅婷產生推擠口角，還硬拉柯文哲的手，場面尷尬。柯文哲強調，竹北市長當然要推出最好的候選人來競爭，這是今年目標，新竹縣長原則上還是會藍白合。

民眾黨議員林碩彥卡位。摘自民眾之聲

柯文哲今上午到竹北出席民眾黨青年部「2026該你上場：選戰實務培訓營」市場掃街與新春揮毫，並接受媒體聯訪。在聯訪之前，邱臣遠與游雅婷已經在聯訪點等待柯文哲，邱臣遠站在柯文哲右方，較晚抵達的林碩彥為了卡在柯文哲左方位置，直接推開游雅婷，兩人爆發口角，林碩彥還硬拉柯文哲的手說：「你過來一點」，害柯文哲踉蹌，最後游雅婷站在柯文哲的左前方，林碩彥站在柯文哲左側，卡位過程中，媒體不滿現場站位沒有空間拿麥克風，發言人張彤一臉尷尬接下麥克風讓流程繼續。

廣告 廣告

民眾黨議員林碩彥卡位。摘自民眾之聲

對於竹北市長佈局，柯文哲指出，民眾黨在新竹地區的這種得票率最高的，在這個地方有很強大的支持群眾，「對民眾黨來講，竹北市長當然要推出最好的候選人來競爭，這是我們的，也是今年的目標。」

邱臣遠指出，誠如柯文哲創黨主席講的，其實不管是新竹市還是竹北，一直以來都是民眾黨支持度非常高的地方，他身為新竹黨部的主委，責任就是要推出最強的候選人，不管是他還是黨內的有志的同事，願意來去爭取這個服務的機會，都是非常好的一個現象，相信在這個過程之中，也可以讓竹北的市民感受到民眾黨的誠意，民眾黨也會推出最強的候選人。

邱臣遠說，「我個人也不排除任何的可能，戰士沒有選擇戰場的權利，我們都會配合黨中央還有民意的回饋，來去做最強的選擇，還有最強的候選人推出。」

林碩彥指出，很感謝民眾黨在竹北或是在新竹縣的這個票都開得相當的好。那也希望說下一次的這個選舉，大家繼續來支持民眾黨，竹北市長的人選，應該是還是由黨中央這邊來決定，會有一個公開透明的機制，期待竹北市能夠旗開得勝、一馬當先，推出最好的候選人。

針對是否希望新竹縣長比照新竹市長一樣都藍白合？柯文哲說，在2026年的地方選舉，藍白合作是一個大戰略，所以當然希望，在新竹縣長也是民眾黨跟國民黨會協調，一定會只有一組候選人，只要這個候選人確定以後，都會討論來如何合作，原則上還是會藍白合。

至於藍白合的機制，新竹縣長是否跟竹北市長一起綁定？柯文哲說，這個黨對黨的談判，原則上還是由民眾黨主席黃國昌負責跟國民黨主席鄭麗文對接，他知道合作是大方向，但細節當然是中央黨部會去決定。

更多太報報導

談《世紀血案》爭議 柯文哲：綠執政18年說沒真相「我不想聽了」

柯美蘭參選竹北？林碩彥認「不錯人選」 黃國昌說話了

新竹縣長民調「鄭朝方領先藍營3選將」 小笠原欣幸曝勝選關鍵