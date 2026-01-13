尷尬！柯文哲宜蘭輔選陳琬惠 遭民眾當面怒嗆「假鬼假怪」

民視新聞／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲，13日到宜蘭輔選黨內參選人陳琬惠，遭到一名阿伯當面怒嗆「假鬼假怪」，而柯文哲被問到藍白合進度，他說藍白兩黨主席都已經有團隊對接，另外，傳出民眾黨主席黃國昌，有意讓柯文哲妻子陳佩琪參選台北市長，柯文哲表示，陳佩琪只會出來助選、不會參選。

前民眾黨主席柯文哲，來到宜蘭替黨內參選人陳琬惠拉抬聲勢，遇到民眾正面開嗆。

前民眾黨主席柯文哲vs.抗議民眾：「阿北你腳這樣給人看，你剛剛說欺負好人，地方喔都沒在跑。」

這聲音大到讓柯文哲尷尬摸了摸鼻子，一旁的發言人也趕緊笑笑緩頰，不過柯文哲先前才到嘉義輔選，這回來到宜蘭，宛如民眾黨母雞，主導藍白合。

前民眾黨主席柯文哲：「國民黨的鄭麗文主席，跟民眾黨的黃國昌主席，他們會去商量，不過據我所知，應該是雙方都有成立那個對接團隊，所以應該會處理。」

藍白合還在喬，國民黨也還要整合，卻傳出國民黨主席鄭麗文，開出三條件，要求能勝選、抵擋得住司法攻擊，還要是藍白合的人，不過，鄭麗文否認，說是誤傳。

國民黨主席鄭麗文：「所有的提名都是按照我們的規章，跟遊戲規則，沒有針對特別的縣市，提出特別的或者額外的條件，所以那一些都是誤傳。」

聲音來源：立委（國）吳宗憲：「國民黨這邊也是希望盡快底定，所以星期五同時有，宜蘭跟台中都要協商，那如果協商不成的話，那還會有其他的機制來處理。」

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠：「在地方就是努力的往前衝，那有關合作的部分，就交給主席們來做討論。」

除了宜蘭，傳出黃國昌還點名，讓柯文哲妻子陳珮琪參選台北市長

前民眾黨主席柯文哲：「陳佩琪是幫大家助選那個沒問題的，她不會自己去選的。」

民眾黨隨著柯文哲復出，除了要拉抬小雞聲勢，當務之急要藍白合有結果出爐。

柯文哲頻頻亮相，搶盡風頭，18日還要合體黃國昌，兩個太陽一起輔選台北市小雞，柯文哲的全面復出企圖心旺盛。

