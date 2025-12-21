尷尬！民歌音樂會狂談政治 蘇清泉慘被噓下台

記者侯彩紅／屏東報導

屏東市公所20日晚間舉辦民歌音樂會，不過國民黨立委蘇清泉致詞時，卻大聊政治內容，更藉機拿財劃法爭議宣揚藍營表現，台下觀眾聽不下去，要他快點下台，氣氛相當尷尬。

歲末年終各地政府陸續辦活動與民同樂，屏東市公所就辦了民歌演唱會，卡司堅強，包含齊豫、徐景淳都現身演唱，吸引破萬人進場聆聽，只是中場時間國民黨立委蘇清泉上台致詞卻猛談政治，包含財劃法、停砍公教年金等，吹捧藍營政績，這讓台下民眾忍不住噓聲四起。

國民黨立委蘇清泉（2025.12.20）：「財政劃分法，讓屏東縣可以拿140億，所以在這邊跟大家報告。」

蘇清泉提財劃法，被民眾嗆「不要講政治」。

台下民眾：「太多了，不要講政治，快下來。」

國民黨立委蘇清泉（2025.12.20）：「不講了不講了，我要跟大家報告的是有很多經費可以給大家、給縣政府，我不是在說政治，所以在這邊跟大家報告，也謝謝大家給我機會為大家服務。」

蘇清泉只好尷尬結束致詞，草草下台。

可以聽到民眾是大喊「不要講政治了」、「快下台」，這讓蘇清泉超級尷尬，還想要強調未來很多經費會給地方，卻又引發一陣噓聲，最後只好尷尬結束致詞，草草下台。

