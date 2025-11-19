尷尬！繼俄軍蘇-30墜機中校罹難後 又傳蘇-35戰機被自家砲火擊落

克里米亞俄軍在攔截海王星巡弋導彈時，疑似意外擊毀自家蘇-35戰機。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 俄羅斯軍方近來接連傳出自家戰機墜毀與遭誤擊的傳聞，引發外界高度關注。

首先是俄羅斯卡累利阿共和國蘇-30 墜機事件。根據 X 帳號「NSTRIKE」公開消息指出，機組員之一、俄軍中校基里爾．卡爾切夫（Kirill Kartsev）已在事故中罹難。卡爾切夫是一名軍階不低的飛官，消息曝光後在俄羅斯軍事圈引起震動，外界也持續追問事故是否涉及機械故障、維修短缺，或是俄軍近年疲於高密度部署而造成的訓練與安全問題。

俄軍Su-35戰機。 圖 : 翻攝自俄羅斯國防部

與此同時，克里米亞方向更傳出可能是俄軍「自家擊落自家戰機」的尷尬狀況。X 帳號「Igor Sushko」引述當地俄羅斯居民說法指出，佔領軍的防空系統疑似在攔截烏克蘭來襲的「海王星」巡弋飛彈時，錯將自家一架造價約 8,500 萬美元的 蘇-35 當成目標擊落。

