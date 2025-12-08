尷尬！ 羅浮宮展廳天花板管線洩漏 逾300件文獻浸水

巴黎羅浮宮。（圖／翻攝自pexels）





法國巴黎羅浮宮多災多難，十月發生搶案，價值台幣31億的失竊寶物下落不明。最近一間展廳天花板出現漏水，逾300件文獻浸水，超過300件文獻泡水受損，也讓外界擔心羅浮宮再出現安全疑慮。

牆壁上掛滿十八十九世紀知名畫作，巴黎羅浮宮的「莫里安」展廳，因為裝潢以紅色為基調，所以又稱為「紅色大廳」，不過最近發生一點麻煩。

羅浮宮幾處展廳最近經過整修，沒想到莫里安大廳卻出現漏水的情況，館方人員證實，莫里安大廳設置在天花板，負責供暖與通風液壓管線，被人發現正在漏水。存放在展廳內，19世紀末期到20世紀初期的埃及學術期刊與科學文件，受到漏水的影響，數量為300到400件，羅浮宮表示，漏水事件並沒有對文物造成不可彌補的影響，浸水的文件晾乾後可以重新修復，再放回架上展出。

廣告 廣告

10月19號，羅浮宮的阿波羅展廳發生驚天竊案，四名搶匪偷走價值1.02億美元，相當於新台幣31億的珠寶，此後羅浮宮的安全問題一直被高度關切，上個月底館方決定，從明年一月開始，非歐洲遊客參觀羅浮宮的門票價格將上漲45%，用來進行博物館結構與安全的升級。

如今羅浮宮還沒升級，就出現尷尬的漏水問題，不禁讓人對所收藏文物的安全性感到擔憂。

更多東森新聞報導

羅浮宮竊案翻盤！非「職業竊盜」 檢：是不入流小賊

法國羅浮宮驚天竊案 又有5名嫌犯落網

快訊／羅浮宮珠寶世紀竊盜案 2名嫌疑人落網了！

