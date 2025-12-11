政治中心／綜合報導

內政部近期宣布將封鎖小紅書一年，不過就在昨日（10號）國台辦被台灣媒體問到，中國民眾使用臉書等軟體也需要翻牆，未來有無可能開放相關軟體，國台辦發言人結巴回應，還不斷低頭狂看稿，讓陸委會副主委梁文傑大酸，聽君一席話還是一席話。

中央社記者：「大陸方面一般民眾也需要翻牆，才能使用臉書、X平台，大陸方面有考慮開放一般民眾使用臉書嗎。」

一被台灣記者辛辣提問，中國未來有無考慮要開放臉書，國台辦發言人表情逐漸母湯。

國台辦發言人陳斌華：「民進黨當局恣意妄為封禁小紅書，已經遭到島內輿論撻伐，和民眾強烈反對，民進黨當局封禁小紅書所用的理由，在島內根本難以服眾，民進黨當局的作法，遭到了島內各界的全面反對。」

陸委會副主委梁文傑：「聽君一席話還是一席話，講半天，這事情跟兩岸政策無關，就是純粹針對打詐的一個處置。」





國台辦發言人先是低頭將近10秒，答題過程眼神不斷向下飄猛看稿，不過講話也結結巴巴，網友一看也笑稱根本在問A答B，記者問到小本本上沒有的問題，沒有民主的國家，還大言不慚評論民主，內政部則是再三重申立場。

內政部長劉世芳：「不管是叫停止解析或是限制接取，我們的法律依據是非常明確的。」





對於禁小紅書一年，內政部強調是為了打詐，一切依法處理，也盼國人能多聚焦詐騙議題。

原文出處：尷尬！被問中國開放「臉書」？ 國台辦發言人結巴回應

