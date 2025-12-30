尷尬！賴清德異鄉人、原鄉人傻傻分不清楚 黃士修：台灣憲政確如卡繆筆下社會

12月28日是「全國客家日」，​總統賴清德出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，除肯定得獎者對客家事務與台灣社會貢獻，也表示將推動「客家六箭」政策，從青年參與、數位應用、社區照顧到文化產業與國際推廣等面向深化扎根，傳承客家文化。但值得注意的是，賴清德提及客家作家鍾理和時，卻誤將其著作《原鄉人》說成《異鄉人》，引發在野及網友嘲諷。對此，國民黨立委王鴻薇大酸，當他（賴）的小編好辛苦！

「沒有客家話就沒有客家人！」賴清德在全國客家日活動上致詞，引述鍾肇政所言，強調語言之於族群的重要性後，在客家文化推廣上，他特別向現場來賓推薦鍾理和的作品，但卻數度將《原鄉人》口誤說成《異鄉人》，指該部著作談及客家認同議題，動人精彩，自己很喜歡這部作品，呼籲民眾多加閱讀。《異鄉人》（L'Étranger）是法國作家卡繆（Albert Camus）1942年出版的小說，卡繆更憑藉此書獲得諾貝爾文學獎。​

核能流言終結者創辦人黃士修在臉書對比，卡繆筆下，主角被處死，並非因為殺人，只是他在母親的葬禮上沒有哭；在民進黨執政下，當權力認為你「不符合其標準」，它便會利用程序抹除存在，例如數位仲介法、社維法。他並引述《異鄉人》序言「莫梭（主角）拒絕撒謊。撒謊不只是說那些不存在的事，尤其是說那些我們沒感覺到的事。」若政府的作為毀壞憲政，卻要人民稱讚是「民主進步」，那就是撒謊。賴清德自許為「原鄉人」，但其作為卻讓台灣憲政，如卡繆筆下的社會，充滿程序荒謬、對異議者的冷漠。

黃士修更說，賴清德的口誤或許是一個潛意識的真相，民進黨排除國會監督、強加絕對意志，正如《異鄉人》之中的法庭。另外，王鴻薇則在臉書貼出總統府「總統出席客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮 盼持續推動客家六箭以傳承發揚客家文化」的新聞稿，對比賴清德致詞時的口誤諷刺道，賴清德這次又說錯話了，把鍾理和的原鄉人說成異鄉人，讓總統府又再一次幫他改演講稿。「當他小編真的好辛苦，整天要幫他擦屁股。」

