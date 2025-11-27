尷尬！「一身綠」出席中常會和鄭麗文握手 何鷹鷺喊：我變綠的！

政治中心／綜合報導

國民黨中常委何鷹鷺日前因為拍抖音，喊台灣回到祖國懷抱，遭黨紀處分，讓她不服！週三中常會上一身綠衣現身，還當場跟黨主席鄭麗文喊我變綠的，現場氣氛一度尷尬，出了中常會她更嗆不玩了要退黨，更痛批國民黨又要與美國、日本好，又要去找中國談，這是在玩火！

週三國民黨中常會上，主席鄭麗文一進場，先忙著握手寒暄，到了中常委何鷹鷺這一區，氣氛卻降到冰點。

國民黨主席鄭麗文vs.中常委何鷹鷺：「哇你今天穿綠的，我變綠的。」

何鷹鷺一身綠衣超顯眼，表情明顯不悅，一句我變綠的，讓鄭麗文一陣尷尬趕緊走人，不過何鷹鷺出了中常會，怒火瞬間引爆！

國民黨中常委何鷹鷺：「我還報告大家我退黨了，我退黨我宣布退黨。這個國民黨我不想玩了！」

國民黨中常委何鷹鷺中常會後，突然宣布退黨。（圖／民視新聞）

氣得嗆退黨！全因為前陣子她穿拍抖音高調主張"希望早日讓台灣回到祖國懷抱"，遭國民黨考紀會通過停職處分，儘管她申訴後退回重審，結果還不確定，但何鷹鷺埋怨，根本是鄭麗文沒說清楚，反倒自己被黨紀修理。

國民黨中常委何鷹鷺：「主席妳說的我們都是中國人，你是中華民國的中國人，還是中華人民共和國的中國人，你就是誘導我在喊統一，又要跟美國好、又要跟日本好，要去找中國談，你也是在玩火，不要含糊其辭，台灣人民你也在騙，大陸人民你也在騙。」

立委（國）陳玉珍：「那你已經成為中華民國的公民，那當然我們所說的中國，在我們中華民國憲法裡頭，指的中國當然就是指中華民國。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「誰在玩火，國民黨自己的中央委員，何女士就說了很清楚了。」

何鷹鷺批國民黨主席鄭麗文喊我們都是中國人，是中華民國的中國人、還是中華人民共和國的中國人。（圖／民視新聞）不過何鷹鷺一番話，似乎是戳破國民黨兩岸論述窗戶紙，只是想要兩面討好，恐怕兩邊都得罪。

