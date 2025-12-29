尷尬！陸軍戰車移防突冒煙竄火 民眾傻：還沒戰就壞了

陸軍564旅一輛CM11戰車在高雄湖內執行任務時，剛加完油，引擎就突然冒出大量白煙並起火。（圖／TVBS）

因應中共圍台軍演，陸軍564旅今天上午出動戰車準備前往戰術位置，結果途中一輛CM11戰車突然冒出大量白煙後直接燒起來，過程全被圍觀民眾拍下，而八軍團也證實，戰車疑似是引擎故障，已經派人檢修。

陸軍564旅一輛CM11戰車在高雄湖內執行任務時，剛加完油，引擎就突然冒出大量白煙並起火。（圖／TVBS）

當地民眾目睹整起事件，只見街道突然冒出大量白煙，接著發現是一輛正在行進的戰車冒出的煙霧，煙量之大宛如從戰場歸來。當戰車開始燒起來時，國軍弟兄立即拿出滅火器進行緊急滅火，讓原本興奮圍觀的民眾都感到驚訝。有目擊民眾表示，戰車冒出很大的煙，後方車輛不斷按喇叭示警，戰車才停下來，隨後就看到起火了，這場景讓人嚇一跳。

廣告 廣告

戰車冒出的煙霧，煙量之大宛如從戰場歸來。目擊民眾都傻眼，國軍弟兄立即拿出滅火器緊急滅火（圖／翻攝Threads_j20003j）

目擊民眾認為武器裝備可能保養不當，還說自己當兵時戰車從未出現類似狀況，並對軍防預算和軍購成效提出疑問，認為裝備品質不佳。

這起事件發生在高雄湖內中山路二段，是陸軍八軍團指揮部564旅因應中共解放軍環台實彈軍演而前往戰術位置的途中。八軍團發言人張景泰少將表示，564旅的一輛CM11戰車在執行任務期間，疑似因引擎故障產生白煙，目前已由保修小組進行檢測及狀況排除。

除了這起戰車故障事件外，也有民眾在屏東貓鼻頭附近拍下地對空飛彈佈署的畫面。（圖／民眾提供）

除了這起戰車故障事件外，也有民眾在屏東貓鼻頭附近拍下地對空飛彈佈署的畫面。面對中共解放軍頻頻軍演威嚇，國軍正加強實戰化訓練，部隊移防中的各種突發狀況也是演練的一部分，這將考驗官兵應對突發狀況的反應能力。經過緊急處理，這輛戰車的故障狀況已暫時解除。

更多 TVBS 報導

控帶觀光客買水果「違停路中央」 真相曝：遊覽車車禍

從警逾30年…警打詐調監視器途中 自撞違停貨車亡

北海道客機才起飛引擎突停擺！緊急迫降函館 乘客嚇曝生死瞬間

美小飛機引擎故障！迫降高速公路撞轎車 駕駛竟毫髮無傷

