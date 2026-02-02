尷尬！黃清龍盼小黨別拉下綠立委席次 吳欣岱正好起身離開

台灣基進黨前秘書長吳欣岱 圖：林朝億/攝影

[Newtalk新聞] 台灣基進黨今(2)日舉行記者會介紹新任秘書長馬依翔。信民協會理事長黃清龍致詞時提到台灣基進、台灣前進等小黨固然可以在多席次選區提出自己的市議員候選人，但2028年立委選舉時，不要只想在「舒適圈」提名立委候選人，然後造成民進黨立委落選。而當黃講到這裡時，曾因參選港湖區立委，造成高嘉瑜落選的吳欣岱則正巧起身離席。

台灣基進今日舉行「秘書長就職暨『軍人事務部』成立」記者會。

台灣基進黨主席王興煥致詞時感謝前任秘書長吳欣岱說，她要專心衝刺今年台北市議員選戰。這一席的增加象徵的本土的第二個政黨、本土第三勢力可以進軍首都議會，更希望2028年可以改變國會結構。不能因為台灣基進的黨務需求，耽誤了這個火車頭的任務。

王興煥說，他們也成立台灣前進，第三勢力重新集結，要把不忠於台灣的第三勢力給取代掉。

吳欣岱致詞則表示，醫師的工作其實在台灣蠻容易建立「舒適圈」，只要脫離政治，台灣的環境非常友善。例如她拜票追垃圾車時，大概只要三次，就會有個大哥、大姊幫她撐傘，但轉過來這個人卻可能說，「台灣怎麼這麼亂，民進黨下台」。這讓她覺得，台灣政治更需要走入人群。

吳欣岱也說，對於基進黨要成立軍人事務部，她本來有點錯愕，例如她的先生是國防醫學院的醫生，他的朋友對政治是覺得很距離的。但人生的這麼大部分願意投入捍衛國家，沒有人比軍人更愛國家。

信民協會理事長黃清龍表示，台灣基進、與台灣前進，他們今年要在多席次的市議員選舉提名，但縣市長選舉，還是不希望看到造成民進黨縣市長落選。至於2028年，總統當然是支持民進黨。但立委選舉，他提醒，應該跟民進黨好好溝通，不要選擇「舒適區」，拿個1萬5000票還是落選，但也民進黨候選人落選。黃清龍講到這裡時，正好2024年曾參選港湖區立委的吳欣岱起身離開。時機之巧合令人覺得有趣。

吳欣岱曾於2020年被基進黨提名為不分區立委候選人，2022年角逐港湖區市議員拿到10,186票落選，2024年角逐港湖區立委拿到26,382票，被認為是當時現任立委高嘉瑜落選的主要原因。

信民協會理事長黃清龍 圖：林朝億/攝

台灣基進黨舉行記者會介紹新秘書長 圖：林朝億/攝

「鷹爸」徐柏岳 圖：林朝億/攝