尹乃菁出任國民黨文傳會副主委 宣布將辭《飛碟午餐》

媒體人尹乃菁預計接任國民黨文傳會副主委，她今（13日）接受中廣新聞網「千秋萬事」節目主持人王淺秋專訪，首度對外說明接任過程與未來規劃。她強調，職稱並非重點，真正重要的是迎戰即將到來的選舉，「2026與2028是決定台灣未來非常關鍵的戰役，國民黨一定要打贏。」

尹乃菁與鄭麗文熟識 透露接黨職內幕

尹乃菁表示，這次接下黨職，與現任文傳會主委吳宗憲規劃參選宜蘭縣長有關。由於文傳會業務繁重、選戰期程緊迫，黨主席鄭麗文因此主動與她聯繫，邀請她協助推動相關工作。

她回憶，鄭麗文有一天直接來電表示希望面談，雙方隨後在鄭麗文家中討論相關規劃。尹乃菁形容，鄭麗文行事風格俐落、不拐彎抹角，加上彼此熟識，對方直言文傳會許多工作必須立刻啟動，且時間相當緊迫，希望她能協助承擔責任。尹乃菁指出，大選年需要處理的事務極多，包括對內協調、對外回應及各項行程安排，在網路媒體高度發達的時代，政黨對議題的掌握與回應速度必須非常快，否則容易被輿論牽著走。

她也說，文傳會的工作相當細膩，從立法院通過的法案、黨內政策主張，到中央與地方議會的聯繫，以及對外發言的口徑與論述方向，都需要統一規劃，並建立一套「發動機制」，將要傳達的理念與議題有效向社會擴散。

曾出演《零日攻擊》成焦點

談及外界關注她曾客串演出戲劇《零日攻擊》，尹乃菁簡短回應，當時僅是應邀客串一個簡單角色，事前並不清楚投資背景，相關酬勞也已捐出。她強調，接任黨職後將更謹慎自我要求，避免成為政治攻防焦點。

恢復國民黨員身分 辭去廣播節目主持

她也透露，自己已登記恢復失聯40年的國民黨員身分，並將辭去廣播節目《飛碟午餐》主持工作，專心投入黨務與選戰宣傳工作。

尹乃菁最後強調，接下文傳會副主委一職，是希望協助國民黨在關鍵選戰中站穩腳步、重新取得選民信任，而不是為了任何頭銜或個人職位。（責任編輯：卓琦）

