尹乃菁將任國民黨文傳會副主委！親曝與鄭麗文對談內幕

政治中心／劉宇鈞報導

時常針貶時事的媒體人尹乃菁，將於2月1日接任國民黨文傳會副主委。尹乃菁今（13）日在廣播節目證實此事，並親自透露與主席鄭麗文的談話內容，她強調，個人頭銜不重要，打贏選戰才重要。

目前文傳會主委是立委吳宗憲，尹乃菁將成為吳的副手，主持人王淺秋詢問，未來是否有規劃要扶正接下主委一職？尹乃菁回應，鄭麗文邀她出任，主要是因今年是選舉年，文傳會有很多工作需要開始推動，而吳要參選宜蘭縣長，正在爭取黨內提名、要投入選務工作，因此鄭希望有人可協助文傳會的工作。

尹乃菁也說，但之後仍要再看，宜蘭縣長這局，國民黨中央如何提名人選，以及未來是否跟民眾黨進行協調，才會知道吳宗憲未來的位置，但對她自己來說，頭銜其實真的不那麼重要，能夠做事、打贏選戰比較重要。

尹乃菁回憶與鄭麗文的談話內容，她提到，鄭有一天致電給她，說有事要談，後來就約在鄭的家中，很快就談妥，鄭的作風明快，鄭談事情不需拐彎抹角，且兩人也熟識。

尹乃菁坦言，文傳會工作多且急迫，要聯繫安排的事務也多，在現今網路時代，黨部要迅速去回應議題及掌握節奏，吳宗憲要兼顧立院還要爭取宜蘭民眾認同，雖然黨部有牛煦庭、江怡臻，但其實底下的分工很細，包含立法院、黨中央到地方的議題都是要處理，鄭麗文希望她去做發動機的角色。

