尹乃菁接任國民黨文傳會副主委！曝鄭麗文要她做這些事

國民黨主席鄭麗文聘請資深媒體人尹乃菁擔任文傳會副主委，預計2月1日起就任。尹乃菁表示，由於文傳會主委吳宗憲必須兼顧立院事務、宜蘭初選，文傳會工作還需要提出黨中央的主張，與各縣市議會聯繫統一發言口徑，必須要有個論述發動機，鄭麗文希望她做這些事。

國民黨前主席朱立倫時期文傳會培養出「萊爾校長團隊」，讓國民黨罕見在網路空戰上佔上風，為反制大罷免提供強大火力後援；不過鄭麗文接手主席後，該團隊並未留任，新團隊接手後空戰火力不若以往，尤其立院黨團後來委託「萊爾校長團隊」相助後，黨團粉專就常常被拿來跟黨中央粉專對比。

目前的黨中央發言體系均是民代兼任，吳宗憲以及發言人牛煦庭、江怡臻均是民代兼任，即便在議題論述能力上受到稱許，不過平時都要忙於本身政務，許多與黨中央相關事務以及立場問題上難在第一時間向媒體說明，是一大痛點，且文傳會事務繁雜，非常需要專職主管。

然而，現在文傳會僅設一副主委，前基隆議長宋瑋莉之子林益諄，但林益諄鮮少被賦予處理文傳會相關事務的任務，據悉目前主要工作是鄭麗文隨行工作；目前的文傳會議題發動能力不若以往，鮮少開記者會、臉書文也幾乎是落後於立院黨團及立委之後，黨中央形同「自我消音」，令不少黨公職這段期間都困惑於黨中央究竟對各項議題的立場，只能靠主席自己在一線受訪說明。

外傳由於吳宗憲正在拚宜蘭縣長初選，若有機會參選將卸下主委一職，尹乃菁副主委將真除為主委。對此，尹乃菁接受《千秋萬事》專訪時表示，對他來說是什麼頭銜不重要，重要的是今年是選舉年，文傳會有很多工作要推動，吳宗憲還有選舉事務要投入，鄭麗文希望有人能處理文傳會工作。

尹乃菁強調，「頭銜不重要，打贏才重要」，他透露鄭麗文找他去家裡談，鄭麗文不會拐彎抹角，提到文傳會很多工作要立刻推動跟規劃的，時間很趕，大選年要安排聯繫的事務很多，還要迅速掌握網路以及媒體消息，節奏要非常快，吳宗憲還要兼顧立院事務還要爭取宜蘭縣民認同。

尹乃菁說，文傳會的工作很細，像是立法院三讀通過法案後，黨中央的主張是什麼，還要與各縣市議會聯繫，發言口徑要一致，必須要有個發動機把理念發散出去，鄭麗文希望他來做這件事。

