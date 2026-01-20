尹啓銘：沒投保協定 赴美風險增

前經濟部長尹啓銘20日指出，台美沒有投保協定，增加赴美投資風險。（本報資料照片）

台灣取得對等關稅15％且不疊加，我對美國將直接投資2500億美元，另2500億美元由信用保證引導投資。但前經濟部長尹啓銘20日直指，這次協議兩國並無簽署台美投資保障協定（BIA），不能說是成功。萬一發生ICE（移民和海關執法局）闖入工廠事件，台灣廠商有何法律保護？相關保障可說不足。對於行政院長卓榮泰駁斥投資5000億美元說法，尹啓銘也質疑，若信保不一定轉為投資，就不要提有此信保機制。

台灣目前與菲律賓等東南亞國家，以及加拿大等都簽署雙邊投資保障協定，可加強到當地投資台商的權益保障。一紙投保協定通常涵蓋降低資產被沒收與徵收等政治風險，要求對等待遇保障，以及投資爭端解決機制。

廣告 廣告

尹啓銘指出，政府要台商去美國投資，可是卻沒有簽署相關投保協定，怎能說成功。過去雖有一紙「中美關於保證美國投資制度換文」，但那是保障美國企業在我國的範疇，不是台企在美的保障，是一個單邊的不公平協定。舉例說，假設發生ICE闖入工廠事件，台商要怎麼辦？其他如從台灣調人才過去，如果不能拿工作許可怎麼處理？投保協定可以保護廠商在當地土地不會隨便被徵收、遇到暴動的保護等。

他強調，2500億美元就是政府作保意思，萬一廠商虧損還不起，就是政府代還，最後便是全民承擔。更何況，政府還要編預算，補貼手續費、利息，這些都是成本。

不過，中央大學經濟系教授吳大任認為，美國民主法治健全，基本上對民間企業保障較夠。但兩國無邦交，也無簽署自由貿易協定，如有明文的投保協定，對廠商比較有保障，有助經貿互動。